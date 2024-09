Friedkin spietati: esonero lampo e sostituto bloccato

Altro scossone da parte della famiglia Friedkin che vuole cambiare tutto: esonero in vista e nuovo allenatore già contattato.

Nuovo capitolo per Thomas e Dan Friedkin, proprietari della Roma, che hanno deciso finalmente di rompere il silenzio dopo l’esonero di Daniele De Rossi. L’addio del tecnico ha generato più di qualche scossone all’interno dell’ambiente giallorosso ma ora il club farà meglio a concentrarsi esclusivamente sul campo.

Dopo l’addio di DDR a sedersi sulla panchina dei capitolini è stato Ivan Juric, ex allenatore del Torino che ha davanti a sé quella che è probabilmente la chance più importante della sua carriera. Questo potrebbe però non essere l’unico stravolgimento che i piani alti della Roma hanno intenzione di adottare: la prossima mossa è già stata decisa e il mister ha le ore contate.

La famiglia Friedkin vuole rivoluzionare ancora una volta tutto, i proprietari del club giallorosso hanno grandi ambizioni per il prossimo futuro ed è per questo che hanno già sentito un nuovo allenatore. Le prossime ore saranno roventi per quanto riguarda le sorti della panchina.

Esonero e nuovo allenatore: i Friedkin hanno deciso

Come è ormai noto da tempo, se n’era parlato già mesi addietro, i Friedkin hanno deciso di continuare ad investire nel mondo del calcio e lo hanno fatto entrando in Premier League. Qualche ora fa i proprietari della Roma hanno acquistato l’Everton e ora sperano di portarlo nelle alte sfere del calcio inglese. Il primo passo, rivela la stampa d’oltremanica, è quello di esonerare l’attuale tecnico per far spazio a Gareth Southgate.

Attualmente commissario tecnico dell’Inghilterra che dopo le ultime due finali persi agli Europei potrebbe lasciare l’incarico. A Southgate non dispiacerebbe tornare ad allenare un club e l’Everton potrebbe rappresentare un’interessante opportunità in tal senso. Il tecnico Sean Dyche sa di giocarsi tutto durante le prossime uscite ma attenzione, perché l’inglese non è l’unico pronto a prendere il suo posto.

I Friedkin potrebbero infatti pescare proprio dall’Italia, secondo diversi fonti un altro dei nomi caldo per la panchina è quello di Maurizio Sarri. Anche lui è reduce da un’esperienza non proprio fortunatissima alla Lazio e non vede l’ora di rilanciarsi. I tifosi del club di Liverpool sono entusiasti di questo nuovo percorso, cosa che non si può propriamente dire di quelli giallorossi che ora sperano di non essere abbandonati del tutto.