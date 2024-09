La Juve risolve il problema Vlahovic con Osimhen: clamoroso!

Colpo di scena in casa Juventus, svolta in attacco: addio Vlahovic, al suo posto può arrivare Victor Osimhen

Porte girevoli in casa Juventus. Via Dusan Vlahovic, dentro Victor Osimhen. Uno scenario clamoroso che potrebbe realizzarsi prima del previsto, regalando a Thiago Motta energia nuova in attacco, l’unico reparto che fino a questo momento ha mostrato gravi lacune e segnali preoccupanti in un inizio di stagione che ha comunque fin qui soddisfatto le aspettative della dirigenza juventina e di buona parte della tifoseria.

Serve lavorare, forse anche sul mercato, per smuovere qualcosa nel reparto d’attacco della Juventus. Se è vero che la stagione è cominciata al meglio in fase difensiva, con una retroguardia assolutamente blindata in campionato e solida anche in Champions, i tre zero a zero consecutivi rimediati nelle ultime tre sfide di campionato sono suonati per Thiago Motta, Cristiano Giuntoli e tutto il mondo Juve un campanello d’allarme preoccupante.

E ad acuire la preoccupazione è stata la netta involuzione di Vlahovic. La punta di diamante del club, l’uomo che dovrebbe spostare gli equilibri, il più pagato in assoluto della rosa, continua infatti a manifestare segnali evidenti di difficoltà. Le sue prestazioni restano altalenanti, con tanti bassi e pochi acuti. Il suo potenziale, secondo molti ancora tutto da scoprire, continua a essere frenato da una mancanza di costanza che sta diventando un peso.

Anche per questo motivo Giuntoli starebbe già studiando un piano per cercare di liberarsi del serbo e regalare a Thiago Motta un attaccante in grado di fare davvero la differenza lì davanti. E il profilo più intrigante da questo punto di vista potrebbe essere quello del nigeriano ex Napoli.

Osimhen alla Juventus al posto di Vlahovic: la strategia bianconera

C’è un solo modo per risolvere il caso Vlahovic senza indispettire troppo la tifoseria: sostituirlo con un calciatore di grande nome. Questo almeno è il pensiero di Giuntoli, che non ritiene più ormai il bomber serbo un inamovibile. In caso di offerta importante, anche a gennaio, sarebbe disposto a cederlo, anche per alleggerire quel monte ingaggi su cui ha lavorato con cura certosina negli ultimi mesi.

Un sacrificio necessario, soprattutto se dovesse servire a portare a casa un attaccante più adatto alle esigenze di Thiago Motta. I nomi sul taccuino del Football Director bianconero sarebbero in particolare due: quello di Jonathan David del Lille, in scadenza nel 2025, e quello di Victor Osimhen.

Per quanto il nigeriano, pupillo assoluto dell’ex dirigente del Napoli, possa sembrare fuori portata, resta infatti più di una tentazione per la Juventus. Girato in prestito al Galatasaray nei primi giorni di settembre, l’attaccante è in scadenza nel 2026, ma potrebbe prolungare il proprio accordo fino al 2027 in caso di mancata cessione nei prossimi mesi.

Una cessione diventata più semplice grazie all’abbassamento della clausola rescissoria, passata da 120 milioni a ‘soli’ 75 milioni. Una somma probabilmente abbordabile per la stessa Juventus, soprattutto dovesse riuscire a cedere Vlahovic ad almeno 70-80 milioni. In quel caso il club potrebbe infatti girare l’intera cifra incassata al club azzurro e portare a casa un bomber ancora molto giovane (classe 1998) e dall’ingaggio, peraltro, in questo momento anche più basso rispetto a quello del serbo, seppur non di molto.

Juventus, Osimhen nel mirino: il problema è la clausola rescissoria

Strategia realizzabile o sogno di inizio autunno? Difficile dirlo. Secondo alcuni noti cronisti sportivi, come il giornalista Paolo Paganini, la Juventus ci starebbe però seriamente pensando, e l’unico vero freno a un piano del genere potrebbe essere rappresentato dalla volontà del Napoli e da una clausola rescissoria che in realtà vale solo per i club esteri.

Davanti a un’offerta da oltre 70 milioni, considerando tutto ciò che è accaduto negli scorsi mesi, difficilmente però De Laurentiis potrebbe rifiutare per questioni meramente di principio. Ed è su questo che potrebbero fondarsi per intero gli stratagemmi messi in alto da Giuntoli, pronto a regalare ai propri tifosi un altro colpo da vero maestro.