Tegola per Motta e la Juventus, si è rotto di nuovo

Problemi per la Juventus e per Thiago Motta, nuovo infortunio: giocatore costretto a un altro stop piuttosto lungo

Bene ma non benissimo, così si potrebbe sintetizzare l’avvio di stagione della Juventus. Bianconeri che hanno esordito con i tre punti in Champions League, contro il Psv Eindhoven, e che in campionato dopo cinque gare sono imbattuti e con la porta inviolata, ma senza riuscire ancora a decollare veramente.

Thiago Motta ha portato una nuova filosofia di gioco che in quanto tale, e con nuovi interpreti, avrà certamente bisogno di tempo per essere assimilata a fondo e portare risultati. Le ambizioni del club bianconero sono corpose, in Italia e in Europa, ma in questo momento la nuova creatura ha più di qualche difficoltà offensiva.

La manovra sta provando a crescere di qualità, ma non ha ancora la giusta velocità e c’è difficoltà ad accendere l’estro dei calciatori più avanzati. Vlahovic è sotto tono, ma anche gli altri non stanno facendo molto meglio. Il risultato, piuttosto evidente, è emerso con i tre 0-0 di fila contro Roma, Empoli e Napoli.

La Juventus mette nel mirino la trasferta di sabato alle 18 contro il Genoa, per riprendere a segnare e a vincere. Di certo, un problema in più per Thiago Motta fin qui è stato rappresentato dagli infortuni. Rotazioni ridotte, dal centrocampo in avanti, per gli stop di Francisco Conceicao e di Milik. E c’è un altro giocatore che torna subito ai box dopo un precedente problema fisico.

Juventus, Adzic va ko: ecco quanto resterà fuori

Si parla del giovane talento Adzic, il fantasista montenegrino tenuto in grande considerazione da Thiago Motta. Al punto che si parlava dell’ipotesi di vederlo in campo contro il Napoli, almeno a partita in corso.

Adzic però, proprio nel riscaldamento contro gli azzurri, si è fatto male e non è stato a disposizione per il match. I successivi esami medici non sono stati ufficializzati, ma la stampa specializzata attorno ai bianconeri parla di un problema muscolare alla gamba sinistra. Un problema piuttosto serio, dato che si parla di uno stop di qualche settimana. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese della ‘Gazzetta dello Sport’, Adzic non sarà a disposizione per le sfide contro Genoa, Lipsia e Cagliari, ritornando solo dopo la pausa di metà ottobre.