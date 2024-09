Vlahovic è già un ricordo: ecco il nuovo bomber

Fervono le trattative per un nuovo grande acquisto da mettere a segno nel mercato di gennaio: il serbo è stato scavalcato nelle preferenze

L’inizio della stagione 2024/25, coi maggiori campionati cominciati già da un pezzo, e con la prestigiosa vetrina della Champions League a fare da cassa di risonanza per alcuni giocatori in rampa di lancio, ha già cristallizzato alcuni valori. Certificando l’impetuosa crescita di alcuni profili, e confermando lo stallo di altri.

Allargando i nostri orizzonti al panorama europeo, ad esempio, è impossibile non sottolineare la grande prolificità realizzativa di Viktor Gyökeres, il fenomenale bomber svedese dello Sporting CP, capace di andare a segno in 10 occasioni su 6 gare disputate in campionato.

Per non parlare di Jhon Duran, 20enne bomber colombiano dell’Aston Villa, una delle sorprese più gradite di questo inizio di annata. Protagonista di ben 4 reti nelle sue prime 5 apparizioni nel difficile campionato britannico, il nativo di Medellin è già considerato una delle nuove stelle del calcio mondiale.

Inevitabilmente, i suddetti bomber sono già finiti, sebbene a diverso titolo, sul taccuino delle big d’Europa. In particolare un club, che ha forse proprio nell’assenza di un killer d’area di rigore il suo tallone d’Achille, sta muovendo le sue pedine per arrivare, già attraverso il mercato di gennaio, al grande colpo in grado di dare una sterzata alla stagione.

Arsenal a tutta su Duran: addio Vlahovic

Recentemente abbiamo visto all’opera l’Arsenal di Mikel Arteta sia in Champions contro l’Atalanta, che nel big match di Premier contro gli eterni rivali del City. In particolar modo nell’incontro del Gewiss Stadium, è apparsa evidente la mancanza di pericolosità dei Gunners negli ultimi 16 metri. Stante l’elastico di Kai Havertz tra centrocampo ed attacco, Gabriel Jesus non sembra poter essere quel profilo in grado di tenere in apprensione da solo le difese avversarie.

Il club londinese, che nella scorsa estate aveva messo nel mirino anche un certo Dusan Vlahovic, sembra ora aver abbandonato la pista serba. All’orizzonte c’è la volontà di rompere gli indugi per il succitato fenomeno colombiano. Considerando l’irremovibilità dello Sporting CP per quello che riguarda Gyökeres – 100 milioni il muro fissato dai lusitani – gli inglesi sembrano voler puntare con decisione sul sudamericano.

Già accostato al Chelsea pigliatutto nella scorsa estate, Duran è rimasto a Birmingham grazie alla resistenza della dirigenza dei Villans, irremovibile sulla cifra di 50 milioni chiesta ai rivali cittadini.

Grazie allo straordinario inizio di stagione, l’ex Chicago ha attirato su di sé l’interesse dell’Arsenal, l’eterna incompiuta degli ultimi anni a cui manca sempre qualcosa per la zampata finale che porterebbe il titolo nazionale a casa. Forse con l’arrivo di Duran, che resta in ogni caso difficile ipotizzare soprattutto a gennaio, i Gunners potrebbero coronare il loro sogno.