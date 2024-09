Addio Vlahovic con lo sconto: la Juve ha detto sì

Dusan Vlahovic si avvicina all’addio alla Juventus, partenza per il serbo con sconto sul prezzo: i bianconeri accettano

I numeri dell’avvio di stagione della Juventus non sono particolarmente entusiasmanti. A maggior ragione, non lo sono quelli di Dusan Vlahovic, bomber designato dei bianconeri che però sta facendo grandemente fatica, anche nel sistema di gioco di Thiago Motta. Eppure, si pensava che l’attaccante avrebbe tratto benefici dall’addio di Allegri.

Tra ciò che si rimproverava maggiormente all’allenatore livornese, era il depauperamento della fase offensiva e il rendere Vlahovic un oggetto estraneo avulso dal gioco in larghi tratti delle partite. Le cose non sono cambiate granché con il nuovo ciclo tecnico, anzi. Prova ne siano gli appena sei palloni toccati in 45 minuti contro il Napoli. Un dato eloquente, che ha contribuito alla clamorosa sostituzione da parte di Thiago Motta nell’intervallo, tentando la strada di Weah falso nove.

Da Vlahovic e da tutta la Juventus, dopo tre pareggi di fila, si attende una reazione, a cominciare da domani a Genova, gara da non fallire assolutamente. Ma intanto, è innegabile che nell’ambiente bianconero siano iniziate delle riflessioni sul giocatore. Anche al netto di un contratto in scadenza nel 2026 e da rinnovare, ma che ha delle cifre che il club non può permettersi di sostenere, stante il rendimento troppo altalenante del serbo.

Ecco perché la Juventus potrebbe pensare, sebbene a malincuore, di lasciare andare Vlahovic in estate, a un anno dalla scadenza del contratto, anche a costo di rinunciare a qualcosa sul costo del suo cartellino.

Juventus, Vlahovic via in estate: le cifre dell’affare

Situazione che del resto sarebbe pressoché inevitabile. La fortuna della Juventus è che di estimatori di Vlahovic, in giro, ce ne siano ancora molti. Un club in particolare, determinato a fiondarsi su di lui se ce ne fosse la possibilità.

Secondo ‘TeamTalk’, in Inghilterra, Vlahovic è tra i principali nomi battuti dall’Arsenal. Per aumentare la propria competitività, in patria e in Europa, i ‘Gunners’ hanno bisogno di un bomber a tutto tondo e il serbo potrebbe fare al caso loro. I londinesi starebbero pensando in particolare a lui proprio nell’ottica di poterlo acquistare con un corposo sconto sugli 80 milioni che la Juventus di base chiederebbe per il suo attaccante.

L’Arsenal vorrebbe provare addirittura il colpo a gennaio, ma la Juventus difficilmente acconsentirebbe. In estate, invece, le probabilità che l’affare vada in porto crescerebbero vistosamente.