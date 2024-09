Aspetta solo l’esonero: Allegri avvisato

Ritorno in panchina immediato per Massimiliano Allegri, la Big pensa all’esonero e spunta il nome dell’ex Juventus.

Non è stata una separazione facile quella tra la Juventus e il suo ex tecnico Massimiliano Allegri. Club e allenatore non si sono salutati proprio nel migliore dei modi, nonostante la vittoria della Coppa Italia, e in quel di Torino c’è già chi lo ha dimenticato. Merito del nuovo allenatore Thiago Motta che ha sicuramente portato una ventata d’aria fresca all’interno del club.

La pausa sembra però destinata a finire per la guida tecnica livornese che non vede l’ora di tornare in panchina. In Serie A, e non solo, c’è chi si è segnato il nome del tecnico e sarebbe ora pronto a dargli una nuova chance. La stessa che ha tanto desiderato dopo la prima separazione con la Juve, la prima volta è stata nel 2019, ma che non gli è mai stata concessa.

Allegri ha dovuto aspettare una nuova chiamata da parte dei bianconeri prima di poter tornare in panchina. Ora, la sensazione, è che lo scenario sia ben diverso e che l’attesa della ripartenza durerà molto meno rispetto a 3 anni fa.

La Big lo esonera: spunta l’ipotesi Allegri

La concorrenza è però agguerrita e quello di Allegri potrebbe non essere l’unico nome in lizza per la panchina. Oltre all’ex Juventus si sta parlando molto anche di Gareth Southgate, allenatore che ha da poco lasciato il ruolo di commissario tecnico dell’Inghilterra. Dopo una carriera dedicata alla propria nazionale, tra giovanili e prima squadra, il britannico sembra ora pronto all’avventura in un club.

Scontro a due, dunque, per quanto riguarda la panchina del Manchester United. La situazione dei Red Devils continua ad essere altalenante e in società pensano ancora all’esonero, l’olandese continua ad essere costantemente sotto esame e le prossime partite saranno già determinanti per le sue sorti. Posizione a metà classifica per il club inglese che nelle prossime due giornate si gioca già una grossa fetta della propria stagione.

Il primo appuntamento da non perdere, in tutti i sensi, è quello in Premier League che vedrà il club di Ten Hag misurarsi con il Tottenham, club che sembra avere difficoltà molto simili. Poi, la prossima tappa, sarà in Europa League contro il Porto. Due match che Southgate e Allegri seguiranno molto da vicino, entrambi appaiono pronti per la sfida e attendono solo la chiamata ufficiale.