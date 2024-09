Dalla Juventus alla Roma: affare già fatto per gennaio

Il big è pronto a lasciare il club bianconero per la Roma, ci siamo: rivelazione choc, può firmare subito con la Roma

In attesa dell’insidiosa sfida di Marassi contro il Genoa, la Juventus deve fare i conti con ben tre pareggi di fila per 0-0 in altrettante giornate di campionato. La fase difensiva disegnata da Thiago Motta funziona a meraviglia, quindi, visto che i bianconeri non hanno ancora incassato nemmeno un gol fino a questo momento.

Ciò che sta certamente deludendo è il reparto avanzato. I nuovi innesti sembrano ancora lontani dall’ingranare mentre Dusan Vlahovic, su cui il club di Torino ha deciso di puntare dopo la buona ultima stagione con Allegri in panchina, sembra un lontano parente dell’implacabile bomber costato quasi 80 milioni di euro dalla Fiorentina. Adesso, dunque, qualcosa dovrà cambiare.

Si pensa già a gennaio, alle possibilità e alle scelte che in tal senso compierà Cristiano Giuntoli per rendere ancora più forte l’attacco della Juventus. A tal proposito nelle scorse ore è spuntato un annuncio davvero pazzesco che riguarderebbe una possibile operazione tra i vertici bianconeri e quelli della Roma: il clamoroso addio è dietro l’angolo.

Juve, che addio: “Ideale per la Roma”

Nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘, è intervenuto il giornalista di ‘Polska Sport’ Dominik Wozniak. Al centro del discorso diversi temi interessanti riguardo la Juventus: tra questi il probabile addio di un big che a gennaio vestirebbe la maglia della Roma.

Si parla di Arek Milik, nazionale polacco che inizialmente, in estate, era finito al centro di voci di mercato con Thiago Motta e Giuntoli sicuri della sua partenza da Torino. La mancanza di alternative in entrata ha poi spinto i vertici bianconeri a trattenerlo nel ruolo di vice Vlahovic. Milik, ora come ora, è ancora inofrtunato ma il suo ritorno in campo è atteso per il mese di ottobre dopo la sosta. Nonostante ciò, pare proprio che il suo futuro possa essere lontano da Torino già nelle prime settimane del 2025. Wozniak sostiene infatti che gennaio sarà il momento giusto per salutarsi, è infatti convinto che alla riapertura del mercato il bomber dirà addio.

“Penso che Milik lascerà la Juventus, ha bisogno di giocare e avere minuti a disposizione, più di quanto sia avvenuto ultimamente e di quanto potrebbe avvenire in futuro. In Polonia abbiamo bisogno che giochi più spesso da titolare, alla Juve con Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez ed altri c’è grande concorrenza“. Il noto giornalista rivela, poi, quella che potrebbe essere la destinazione ideale per l’ex Napoli in Serie A: “Ha potenziale per essere titolare in Serie A, magari alla Roma si giocherebbe il posto con Dovbyk ma non so se possa davvero accadere…”.