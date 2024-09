Incredibile dietrofront: dal ritiro al nuovo contratto, firma ad un passo

Il dietrofront è inaspettato: aveva annunciato il ritiro, ora torna ed è pronto a firmare un nuovo contratto

Appendere gli scarpini al chiodo, per un calciatore, non è mai una scelta facile, anzi. Significa mettere fine ad una parte importante della vita, dedicata esclusivamente al calcio ed a poco altro. Ecco, dire addio è anche dover accettare il tempo che passa, magari rendendosi conto di non essere più competitivo a livello agonistico oppure di non riuscire ad essere decisivo come un tempo.

Accade nel calcio ma non solo: e sono diversi anche gli esempi di chi, dopo aver annunciato l’addio, torna indietro sui suoi passi e ritorna. In Formula 1, ad esempio, capitò a Michael Schumacher: ritiratosi con la tuta della Ferrari, tornò poi in Mercedes. Caso analogo a quello di Fernando Alonso, che corre attualmente con l’Aston Martin.

Ecco, il mondo dello sport è costellato da situazioni del genere ed anche il calcio non fa differenza. Proprio negli ultimi giorni un calciatore ha deciso di tornare in campo dopo aver detto addio al calcio. Il richiamo troppo forte del terreno di gioco, l’adrenalina e le emozioni, ma anche un progetto stimolante che gli abbia fatto cambiare idea.

Aveva detto addio ma ora firma un nuovo contratto: decisione clamorosa

Il riferimento è naturalmente a Wojciech Szczesny. Silurato dalla Juve lo scorso giugno, con il club che gli ha proposto la rescissione del contratto perché non più utile alla causa, trovatosi libero il portiere polacco ha deciso per il ritiro. Una scelta inaspettata, visti i 34 anni compiuti che, per i portieri, non sono certo età da appendere gli scarpini al chiodo.

Dopo Euro ’24 ha quindi detto addio definitivamente e proprio in occasione di Juve-Napoli, ultimo turno di campionato, giro di campo per lui all’Allianz a salutare quelli che sono stati i suoi tifosi per sette anni. Il corso degli eventi ha però modificato le sue idee.

Il Barcellona ha perso Ter Stegen per un grave infortunio fino a fine campionato e si è messo alla ricerca di un portiere svincolato. E Szczesny è stato il prescelto, sicuramente sponsorizzato da Lewandowski. Beh, al Barcellona non si può dire di no, e così il polacco dopo qualche ora di riflessione ha accettato il corteggiamento dei blaugrana.

Per lui pronto un contratto annuale a tre milioni di euro più bonus, una nuova avventura lo aspetta in uno spogliatoio dove ritroverà il suo connazionale. Nei prossimi giorni le visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l’annuncio ufficiale per poi rivederlo in campo, stavolta nella Liga in una nuova avventura.