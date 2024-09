Problema Vlahovic per la Juve: meglio il bomber della Serie B

In casa Juventus, Dusan Vlahovic sta diventando un caso: sponsorizzato in diretta un bomber della Serie B

Si avvicina un nuovo weekend di campionato e l’attesa cresce, specialmente per il ritorno in campo delle big, che finora hanno faticato a trovare una certa continuità di rendimento. Discorso valido anche per la Juventus, che in Serie A viene da tre pareggi di fila per 0-0 e deve dunque ritrovare non soltanto il filo della vittoria ma anche quello del gol.

Inevitabilmente, sale sul banco degli imputati Dusan Vlahovic, che in questo avvio di stagione ha messo a segno soltanto due reti a Verona, rimanendo a secco in tutte le altre gare. E’ noto che la Juventus abbia cambiato molto nel suo sistema di gioco e che dunque i bianconeri debbano ancora rodare del tutto certi meccanismi. Ma di sicuro dal bomber serbo ci si aspettava molto di più.

E’ un discorso che per quanto riguarda Vlahovic si fa praticamente da sempre, da quando è arrivato alla Juventus, nel gennaio 2022. I suoi numeri, nel suo percorso torinese, non sono stati disastrosi nel complesso, ma lontani da quello che si presumeva. Ora, con l’addio di Allegri e l’avvento di Thiago Motta, si pensava che Vlahovic potesse esplodere, ma così non è stato, finora. E i dubbi sul suo valore effettivo aumentano sempre di più.

Juventus, Di Napoli shock: “Coda non ha niente da invidiare a Vlahovic”

Fa discutere il parere piuttosto netto di Arturo Di Napoli, ex attaccante che ha commentato duramente il momento di Vlahovic, sottolineando come, nel suo bagaglio tecnico, il giocatore abbia diversi limiti.

Ecco le sue parole al canale Twitch di ‘Tv Play’: “Non voglio essere cattivo, Vlahovic ha delle qualità, ma se andiamo a vedere le sue caratteristiche tra gli attaccanti italiani troviamo anche qualcuno di meglio. Per esempio, in Serie B c’è qualcuno che non ha niente da invidiare a Vlahovic. Massimo Coda fa reparto, vede la porta, ha le stesse caratteristiche. Io credo che i giocatori che siano stati pagati tanto come Vlahovic debbano incidere. Per me è sopravvalutato, ha fatto bene un anno alla Fiorentina, ma quanti giocatori conosciamo che hanno fatto bene per una sola stagione?”. Già da domani, contro il Genoa, la Juventus e soprattutto Vlahovic sono chiamati a rispondere.