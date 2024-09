Vicario all’Inter: è lo scambio dell’anno

Guglielmo Vicario all’Inter, i nerazzurri ci provano con una proposta clamorosa: scambio incredibile per il portiere

Negli ultimi anni, Guglielmo Vicario si è imposto come uno dei migliori portieri in circolazione. Il portiere friulano, che tra pochi giorni compirà 28 anni, è salito gradualmente di livello, strappando applausi nelle ultime stagioni e meritandosi le luci della ribalta.

Due anni fa, una grandissima stagione ad Empoli, durante la quale aveva mostrato una continuità di rendimento spaventosa, unita a interventi spesso e volentieri miracolosi e spettacolari, che gli è valsa la chiamata del Tottenham. Anche in Premier League, Vicario si è fatto apprezzare, diventando una delle colonne degli ‘Spurs’ e contribuendo fattivamente al loro ritorno in Europa. Le sue prestazioni, oltretutto, lo hanno proiettato, con pieno merito, nel giro della Nazionale.

In azzurro, dura scalzare il primato di Donnarumma, ma Vicario è lì e intende farsi trovare pronto. Non è un caso che anche dopo la sua partenza per l’Inghilterra diversi club italiani abbiano continuato a pensare a lui. Tra questi, sicuramente l’Inter, che sta iniziando a riflettere per il futuro tra i pali. Sommer non si discute, ma di certo lo svizzero, a breve, andrà incontro a evidenti limiti di età e ad ogni buon conto il suo contratto scadrà nel 2026.

Ecco perché i nerazzurri devono iniziare a pensare già da ora a un sostituto all’altezza. Il nome di Vicario interessa eccome e il club campione d’Italia sta pianificando uno scambio per l’estate.

L’Inter riporta in Italia Vicario: ecco lo scambio proposto al Tottenham

La valutazione del cartellino di Vicario è di circa 30 milioni di euro. Una cifra che l’Inter potrebbe anche riuscire ad abbordare e magari, con l’inserimento di una contropartita, riuscire ancora più facilmente a strappare un’intesa con il Tottenham.

Il portale iberico ‘Fichajes.net’ parla di Benjamin Pavard, come nome cui sta pensando l’Inter per convincere gli inglesi. Il francese è stato fin qui una colonna difensiva importante per la squadra di Simone Inzaghi. Ma potrebbe valere la pena di un sacrificio come questo, per mettere le mani su un portiere di sicuro affidamento e che potrebbe difendere la porta interista per tanti anni ad altissimo livello. Una pista da seguire con grande attenzione fin da ora, di certo Marotta e i suoi collaboratori inizieranno a lavorarci con la consueta abilità.