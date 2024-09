Allegri subito nella Capitale: arriva un altro esonero

Max Allegri può tornare subito ad allenare: scatta un altro esonero, il tecnico pronto a volare nella Capitale

Max Allegri è certamente uno dei tecnici più appetibili sul mercato. D’altronde trattasi di un allenatore pluriscudttato, tra i più titolati in Italia della sua generazione. Scudetti a raffica, sia con il Milan (un solo titolo) che con la Juve, Coppe Italia e Supercoppe ma anche due finali di Champions League raggiunte, per poi capitolare.

Il suo rapporto con la Juventus si è chiuso in modo burrascoso alla fine della scorsa stagione con l’esonero: una decisione, da parte della dirigenza, motivata con “la giusta causa” dopo quanto accadde nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Le proteste vibranti, un mini spogliarello che non furono graditi dai piani alti della Continassa che decisero per il cambio panchina nonostante quella sera Allegri portò l’ennesimo trofeo nella bachca bianconera. Da allora momento di pausa e relax per il livornese che in estate è stato raggiunto anche da diversi sondaggi non andati a buon fine.

Allegri, la nuova ipotesi: colpo di scena clamoroso

Proprio per la caratura, però, il suo nome è accostato praticamente ad ogni club deciso a cambiare panchina. E’ accaduto con la Roma, con i giallorossi che hanno poi puntato su Ivan Juric, è accaduto anche con il Milan. Addirittura sembra proprio che primi abboccamenti siano andati già in scena quando sembrava più che traballante la panchina di Fonseca.

Al momento il lusitano, complice la vittoria del Derby, è rimasto al suo posto ma di certo la situazione è da monitorare. Non solo il mercato italiano però. Allegri è finito anche nel mirino di un club di Premier League. Si tratta del West Ham che ha in Julen Lopetegui un tecnico sul filo del rasoio e sempre più vicino all’esonero.

Il club londinese monitora diversi profili: tra questi anche Max Allegri. Non solo il livornese, però. In lizza ci sono anche Maurizio Sarri – conosce bene la Premier per aver allenato il Chelsea – oltre a Graham Potter, Thomas Tuchel e Frank Lampard. Le prossime ore potrebbero essere decisive, con Lopetegui che non vive in buone acque con gli Hammers.

Allegri non ha mai disdegnato una possibile avventura all’estero ed in Premier League e stavolta potrebbe davvero concretizzarsi l’affare per un nuovo capitolo della sua vita da tecnico. Non è escluso, però, che possa attendere anche qualche club più blasonato per tornare in gioco.