Clamorosa rottura Inter-Inzaghi, divorzia e firma col ‘Diavolo’

Il tecnico nerazzurro al centro di un clamoroso tradimento: il futuro di Simone Inzaghi vicino ad una svolta

Le scorie del derby sono state ormai smaltite e così l’Inter di Simone Inzaghi può pensare ai prossimi impegni che vedranno i nerazzurri affrontare Stella Rossa, Torino e Roma nelle prossime tre settimane. Un trittico di impegni complicati nei quali il tecnico di Piacenza vuole il massimo impegno.

Il cammino in Serie A dell’Inter è stato fino a questo momento costante, al netto di una sola pesante battuta d’arresto preventivabile. In Champions League, invece, lo 0-0 contro il Manchester City ha fatto comprendere a tutti l’enorme potenziale della ‘Beneamata’ che ha affrontato la squadra di Guardiola alla pari, come accadde già poco meno di un anno e mezzo fa quando la sfida finì 1-0 per i ‘Citizens’ che arrivarono a conquistare la coppa della grandi orecchie. Ad ogni modo i pensieri in casa Inter sono riversati in gran parte già sul calciomercato, sulle scelte che nel prossimo futuro potrebbero stravolgere il gruppo nerazzurro.

Gennaio si avvicina a grandi passi e Beppe Marotta, in tal senso, proverà ad accontentare Inzaghi con le occasioni che la sessione invernale di mercato riserverà ai campioni d’Italia. Parallelamente, però, si torna a parlare anche del futuro dello stesso Simone Inzaghi. Lo scorso luglio Beppe Marotta aveva annunciato il rinnovo dell’allenatore piacentino, fino al 30 giugno 2026. Nonostante ciò, l’aria di un clamoroso addio torna a farsi pesante ed è così che Inzaghi potrebbe ritrovarsi al centro di un clamoroso tradimento: per lui, il futuro rischia di portarlo a firmare con il ‘Diavolo’.

Inzaghi tradisce l’Inter: sì al ‘Diavolo’

La clamorosa indiscrezione di mercato che parla del potenziale addio di Simone Inzaghi ai colori nerazzurri la riporta il quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’ che sostiene come il tecnico di Piacenza sia finito al centro di un intrigo di mercato pazzesco: a pensare con forza a Simone Inzaghi sono i ‘Red Devils’.

Il Manchester United ha dato grande fiducia e sostegno, fino a questo momento, ad Erik ten Hag. Il manager olandese sta però, da anni, deludendo le aspettative della dirigenza che adesso sta seriamente pensando ad un cambio sulla panchina della squadra inglese. Il Manchester United potrebbe rappresentare per Simone Inzaghi una ghiotta occasione per il suo futuro: in tal senso i ‘Red Devils’ hanno messo proprio il tecnico italiano in cima alle preferenze.

Un discorso che potrebbe aprirsi e prendere forma al termine dell’attuale stagione, visto che appare assolutamente impossibile pensare ad un divorzio in corso d’opera. Oltre a questo, come già anticipato Inzaghi è sotto contratto con il club nerazzurro fino all’estate 2026: bisognerebbe quindi cercare una soluzione per liberare l’allenatore e permettergli di approdare all’Old Trafford. Un qualcosa di complicato e, al momento, assai improbabile. Staremo a vedere.