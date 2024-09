Fuga bianconera: a gennaio firma col Milan

Potrebbe dire addio ai bianconeri il prossimo gennaio e accasarsi in Serie A: il Milan ci pensa seriamente

Ora la testa è tutta sul campo, sulle prossime partite decisive tra campionato e Serie A: il Milan di Paulo Fonseca vuole confermare sul terreno di gioco quanto fatto di buono durante il derby contro l’Inter, giocato finalmente da squadra compatta e ordinata.

Compattezza che un po’ era mancata nelle prime uscite con il portoghese in panchina. Almeno nelle prime partite, il vero punto debole della squadra era la fascia destra appena data ufficiosamente in mano a Emerson Royal, con Davide Calabria che si è accontentato di qualche presenza da subentrato o poco più. Segnali insomma che in quella porzione di campo, a meno che l’ex Tottenham esploda nelle prossime gare, vi è la necessità di cambiare interprete.

Ecco perché, sul taccuino dei dirigenti rossoneri, è spuntato un nome molto interessante che ha deciso di dire addio alla sua attuale squadra.

Milan, dall’Inghilterra: Trippier a gennaio. Lo scenario di mercato

Da fonti vicine al Newcastle arrivano notizie di mercato per il Milan: stando alle voci, Kieran Trippier, terzino con un passato rilevante tra Tottenham e Atletico Madrid, avrebbe intenzione di dire addio alla squadra in mano ai sauditi. In realtà, non si tratterebbe di una scelta estemporanea, ma di un qualcosa di meditato da tempo: il terzino inglese, ormai non più giovanissimo, ha giocato perlopiù qualche scampolo di partita. Howe gli preferisce per motivi di età Tino Livramiento, calciatore di soli 21 anni. Lui però si sente ancora pronto per giocare titolare in una squadra di prima fascia.

Da qui sarebbero nati i primi malumori tra allenatore e Trippier: l’ex Spurs voleva abbandonare la nave dei Magpies in estate, ma le occasioni di mercato furono poche. A gennaio potrebbe materializzarsi un suo addio e su di lui ci sarebbe proprio il Milan, che necessita come detto di esperienza sulla fascia destra.

Stando a quanto afferma Teamtalks.com, il Newcastle avrebbe intenzione di cedere il cartellino di Trippier solo a titolo definitivo. Niente prestito o operazione dilazionate nel tempo. Motivo per cui i rossoneri, così come gli altri club interessati, dovranno negoziare non poco con la società britannica, che ha appunto intenzione di liberarsi del terzino il prossimo gennaio. La valutazione dell’inglese si aggira attorno ai 13-15 milioni di sterline. I Magpies non sono disposti a scendere.