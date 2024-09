Il nerazzurro vola in Premier League: ecco 35 milioni di euro

Calciatore nerazzurro di alto livello destinato alla Premier League, affare da 35 milioni di euro: assalto già programmato in estate

La stagione calcistica sta iniziando a entrare finalmente nel vivo, dopo le prime gare sul finire dell’estate, ancora intervallate dalle trattative di mercato. Ora, match a ripetizione, tra campionato e coppe, ma il calciomercato non si ferma mai e si parte già con i primi rumours in vista del 2025.

Veniamo da una sessione di trasferimenti che ha visto compiersi tante operazioni, con diverse squadre che hanno cambiato volto. Ma è stato al tempo stesso un mercato difficile, in cui sono circolati molti meno milioni del solito e dove tutti i club hanno dovuto soppesare le proprie mosse con il bilancino. A influire su tutto questo, soprattutto la frenata vistosa dei club di Premier League e Saudi League, che avevano tenuto banco di recente.

Meno risorse anche per i britannici e per i sauditi e il flusso delle trattative, per lunghi tratti, ne ha risentito eccome. Prima del rush finale in cui sono stati rotti gli indugi e tra investimenti da compiere a qualsiasi costo e formule creative, le squadre nostrane e non solo hanno messo a segno quasi tutti gli acquisti necessari. Forse non siamo già in una era di austerity calcistica, ma vi ci stiamo avvicinando.

I club della Premier League, del resto, dopo anni di spese folli devono fare maggiore attenzione al rispetto delle norme economiche in patria. Ma dall’Inghilterra si guarda sempre e comunque ai giocatori di maggior talento e un nerazzurro può essere acquistato il prossimo anno a 35 milioni di euro.

Atalanta, Hien ha rapito i club inglesi: ecco chi lo vuole a tutti i costi

I nerazzurri cui facciamo riferimento non sono i campioni d’Italia dell’Inter, ma i vincitori dell’Europa League dell’Atalanta, tra le cui fila si è affermato Isak Hien.

Prelevato dal Verona a gennaio per circa 10 milioni di euro, lo svedese ha avuto subito un ottimo impatto, dimostrando di poter stare a pieno titolo in una squadra con grandi ambizioni. Il suo valore si è già moltiplicato, ma questo non spaventa il Tottenham. A Londra, Postecoglou lo vedrebbe, secondo il portale ‘Fichajes.net’, come il difensore ideale per la sua terza linea. Nei prossimi mesi, dunque, gli ‘Spurs’ cercheranno il forcing vincente, provando a ripetere l’operazione Romero.