Offerta ridicola, rifiuta la panchina della Serie A

Offerta giudicata ridicola da parte dell’allenatore, rifiutata la panchina del club di Serie A: spunta il clamoroso retroscena

La nuova stagione per le squadre, sia italiane che estere, è iniziata da poco più di un mese. Ci sono team che hanno mantenuto alte le aspettative e stanno compiendo un ottimo campionato, c’è chi invece tende a rallentare e chi non sta andando affatto bene. A pagarne le spese, nella maggior parte dei casi, è sempre l’allenatore.

In Serie A, fino a questo momento, c’è stato solamente un esonero. A dir poco inaspettato non solo da parte della tifoseria, ma anche per gli amanti del calcio. Si tratta di Daniele De Rossi che, dopo aver collezionato 3 punti in 4 partite (frutto di altrettanti pareggi), è stato mandato via dai Friedkin. Un vero e proprio polverone quello che si è verificato nella Capitale, sponda giallorossa.

Dito puntato contro l’amministratore delegato, Lina Soulokou, colpevole di aver mandato via “Capitan Futuro”, costretta alle dimissioni dopo aver ricevuto delle presunte minacce di morte. Al posto di De Rossi è stato scelto Ivan Juric. Anche se, a quanto pare, il croato non era affatto la prima scelta della società giallorossa. I Friedkin avevano puntato ad un nome importante, ma che ha gentilmente respinto e rifiutato l’offerta di allenare la Roma e di andare in Serie A.

Roma, altro che Juric: Xavi era il nome che piaceva

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘ pare che la Roma, poco prima di virare ed ottenere il “sì” definitivo da parte dell’ex Torino, abbia bussato alla porta di Xavi Hernandez. L’ex centrocampista ed allenatore del Barcellona era il principale favorito a prendere il posto di De Rossi. Una figura importante, di rilievo, che potesse risollevare un ambiente con il morale a terra e che conquistasse quante più vittorie possibili per risalire la china.

Dopo l’addio ai blaugrana il tecnico ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritornare subito in pista. Un rifiuto che ha costretto la dirigenza a virare su Ivan Juric che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Oltre a Xavi, però, erano stati valutati altri profili. Come quello di Stefano Pioli che, però, aveva già trovato un accordo con i sauditi dell’Al-Nassr. Nel frattempo, però, la cura Juric sembra che stia funzionando: una vittoria (la prima in campionato contro l’Udinese) ed un pareggio (all’esordio in Europa League contro l’Athletic Bilbao).