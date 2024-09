Osimhen alla Juve: è arrivato il via libera

Ritorno in Italia per Victor Osimhen? La Juventus di Cristiano Giuntoli vuole riportare il bomber in Serie A.

Da qualche ora a questa parte ha iniziato a circolare una notizia di calciomercato a dir poco clamorosa: Victor Osimhen può passare dal Napoli alla Juventus. Operazione che in qualche modo che riporterebbe a luglio 2016 quando fu Gonzalo Higuain a salutare il capoluogo partenopeo per indossare la maglia a strisce bianconere.

Arrivare al centravanti non sarà facile per la Vecchia Signora che prima di tutto dovrà trovare l’intesa economica con il Napoli per poi riuscire ad accontentare il giocatore. Tuttavia, la Juve ha però un’arma in più e il suo nome è Cristiano Giuntoli. Ex direttore sportivo degli azzurri, lo ha portato lui Osimhen al Napoli, che nel tempo è riuscito a costruire un rapporto diretto con il calciatore.

Insomma, se la Juventus ha un valore aggiunto quello è proprio il DS che dovrà essere bravo a superare la concorrenza delle rivali se vorrà regalare ai propri tifosi un colpo da scudetto. C’è un incastro di mercato che potrebbe fare particolarmente comodo al club attualmente guidato da Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, Osimhen si avvicina: tutti i dettagli

In questo momento l’attaccante Nigeriano è in forza al Galatasaray, è stato ceduto a titolo temporaneo, ma nell’estate del 2025 tornerà a Castel Volturno. A quel punto bisognerà valutare nuove destinazioni e ad oggi i due club maggiormente interessati al suo acquisto sono Juventus e Chelsea. Tuttavia, i londinesi avrebbero messo gli occhi addosso ad un altro gioiellino del calcio internazionale: l’arrivo del centravanti del Bayer Leverkusen può essere una svolta per i bianconeri.

Al Blues serve un attaccante ma Osimhen potrebbe non essere più il preferito. Ad oggi il nome che piace maggiormente alla dirigenza del Chelsea è quello di Victor Boniface, connazionale del napoletano che ha stregato tutti in questi ultime stagioni disputate in Germania. Il Bayer può farlo partire per circa 50 milioni di euro, somma decisamente inferiore rispetto a quella richiesta dai partenopei.

L’incastro sembra dunque sorridere alla Juventus che a quel punto rimarrebbe l’unica pretendente al nigeriano, in scadenza con il Napoli nel 2026, che ha un prezzo vicino agli 80 milioni di euro. Per finanziare il trasferimento, la Vecchia Signora potrebbe persino pensare di piazzare Dusan Vlahovic da qualche altra parte. La prossima sarà un’estate di calciomercato a dir poco rovente.