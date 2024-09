Inzaghi lascia subito l’Inter: Barella il primo regalo

Rumors da portali esteri dipingono l’allenatore piacentino come papabile candidato alla panchina della big: arriva Barella con lui

Non sono passate che cinque giornate di campionato, tanto in Premier League quanto in Serie A, e già sorprendentemente circolano voci su alcune prestigiose panchine traballanti. In Italia in realtà c’è già chi ha pagato dopo appena quattro partite, di cui una sola di fatto disputata con la rosa completata dopo il mercato. Parliamo ovviamente di Daniele De Rossi, allontanato a sorpresa dalla ‘sua’ Roma dopo il beffardo pareggio di Marassi.

In casa Inter la sconfitta nel derby ha creato malumori di una tale portata che alcuni hanno iniziato perfino a mettere in discussione l’operato di Simone Inzaghi, letteralmente glorificato fino al fischio d’inizio della stracittadina sia per l’ottima figura fatta a Manchester in Champions, sia per l’intero percorso alla guida del club meneghino.

C’è chi si è spinto a parlare di prossime partite decisive per il suo futuro, e chi sta facendo circolare addirittura il nome di Massimiliano Allegri come papabile candidato alla sostituzione. Fanta mercato, assolutamente. Ma intanto la pulce nell’orecchio dell’allenatore è stata messa.

Un’indiscrezione credibile è invece quella che mette sia il tecnico piacentino che quello toscano sulla stessa griglia di prossimi possibili allenatori di una big d’Europa delusa da questo avvio di stagione. L’ex Juve sarebbe accreditato del nuovo incarico anche a stagione in corso, mentre Inzaghi è visto come l’uomo da cui ripartire dalla prossima stagione. Il blasonato sodalizio inglese avrebbe comunque preso la sua decisione definitiva sul futuro di Erik ten Hag, uno che dalle parti di Old Trafford non ha mai goduto dello totale approvazione della dirigenza.

Inzaghi ad Old Trafford, il primo regalo si chiama Barella

Cinque partite, dicevamo, e già 6 punti di distacco dalla capolista City. Questo il magro bottino del tecnico olandese in questa prima parte della stagione. Segnali positivi non sono arrivati neppure dall’Europa League, dove lo United ha pareggiato in casa contro gli olandesi del Twente.

La posizione già incerta dell’ex allenatore dell’Ajax si è fatta dunque vieppiù pericolante dopo questo difficile avvio di annata. Di fatto nel 2023/24 ten Hag ha salvato la sua panchina solo grazie al trionfo in FACup contro i cugini del City, ma è la scarsa competitività della squadra in Premier che avrebbe convinto i dirigenti dei Red Devils a voltare pagina.

Il portale ‘Teamtalk.com’ rivela come la scelta, in vista della prossima stagione, sia stata già fatta: sarà separazione con l’ex guru dell’Ajax, con una ristretta lista di nomi dalla quale far emergere il nuovo timoniere. In pole position ci sarebbe proprio Simone Inzaghi che, considerando l’annunciato pressing inglese per Nicolò Barella, potrebbe accasarsi a Manchester in compagnia del suo fidatissimo scudiero di centrocampo. Uno scenario che non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri.