Marcia indietro inaspettata: può saltare davvero tutto

Un trasferimento che sembrava ormai cosa fatta potrebbe saltare definitivamente, nonostante le ottime impressioni iniziali.

Il calciomercato internazionale si è ormai ufficialmente concluso da tempo. In Italia e nella maggior parte dei campionati europei addirittura è passato ormai un mese dalla fine delle ostilità, anche se qualche altro torneo ancora può mettere in atto compravendite di calciatori. Ad esempio i temibili e ricchi club dell’Arabia Saudita potranno operare fino al 6 ottobre prossimo.

Ma c’è un mercato che non dorme mai e che potrebbe mettere in risalto diverse occasioni anche nelle prossime settimane. Parliamo di quello legato agli svincolati, quei calciatori che attualmente sono rimasti senza squadra e senza contratto, pronti dunque ad ascoltare autonomamente qualsiasi offerta e spostarsi anche a campionato in corso. Basti pensare alla Roma, che a mercato chiuso ha tesserato due difensori di grande esperienza come Hermoso e Hummels a costo zero.

In queste ore si parla di un altro calciatore di grande rilevanza, molto attivo negli ultimi anni in Serie A, che potrebbe diventare una sorta di occasione d’oro. Ci riferiamo a Wojcech Szczesny, portiere ex Juventus che dopo la scadenza con i bianconeri ha preso una particolare decisione: ritirarsi dal calcio giocato a 34 anni, un’età anche piuttosto sbrigativa per un estremo difensore.

Szczesny e l’opzione Barcellona: gli aggiornamenti

Dunque Szczesny, uno dei migliori portieri europei in circolazione, avrebbe detto basta. Ma nelle scorse giornate si è aperto uno spiraglio per un clamoroso ritorno nel calcio di alto livello: il Barcellona ha fatto dei passi in avanti concreti per convincere il polacco a tornare in campo.

Il Barça infatti deve trovare un sostituto a Marc-André ter Stegen, infortunatosi gravemente nello scorso weekend e out per tutto il resto della stagione. L’idea del tecnico Hansi Flick è quella di puntare temporaneamente su Szczesny, tanto da far avviare immediatamente le trattative per convincere l’ex Roma e Juventus.

Tutto apparecchiato per questo ingaggio a costo zero? Dopo i primi responsi positivi, secondo El Mundo Deportivo potrebbe essere giunta una netta frenata. Infatti Szczesny accetterebbe la proposta del Barcellona solo a patto di essere titolare fisso in questa e nella prossima stagione di Liga. Una condizione che la dirigenza catalana non può assicurargli, visto che Ter Stegen resta il numero 1 di riferimento anche dopo l’infortunio shock alla caviglia.

Inoltre il Barça sta ragionando se puntare su un veterano come Szczesny adesso oppure attendere gennaio e puntare su un portiere più giovane e meno costoso, che sappia alternarsi con il bravo Inaki Pena, che al momento è stato promosso a titolare tra i pali dei blaugrana. Insomma, il ritorno di Tek nel calcio che conta forse è solo un’illusione.