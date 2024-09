Offerta imbarazzante, ingaggio stratosferico: bye bye Inter

Inter nei guai, un big può dire addio ai nerazzurri: rumours di calciomercato su una offerta clamorosa a livello di ingaggio

L’inizio di campionato, in Serie A, sta confermando una regola aurea nel mondo del calcio. Ossia che i pronostici e le previsioni sulla carta sono una cosa, la traduzione in realtà è sempre un’altra. Così, per praticamente tutte le big ci sono state fin qui un po’ di difficoltà. Inclusa l’Inter campione d’Italia, data alla vigilia per strafavorita per confermarsi davanti a tutti.

Un ruolo di favoriti che poggiava, effettivamente, su presupposti solidi, ma in campo, per adesso, la squadra di Inzaghi soltanto a tratti è apparsa brillante e spietata come lo scorso anno. Mostrando di poter essere attaccabile come nel derby. Una sconfitta, quella contro il Milan, che ha sorpreso, per il modo in cui le due squadre arrivavano alla sfida. Poteva essere la pietra tombale sull’esperienza di Fonseca in rossonero, invece il Diavolo ha ripreso slancio. E l’Inter ha scoperto fragilità che non credeva di avere.

La forza di Inzaghi e dei suoi resta intatta, ma certo, si dovrà vedere un’Inter diversa per rispondere agli attacchi della concorrenza. Per adesso, tutti i discorsi sono aperti, non c’è ancora una squadra che possa prendersi il ruolo di lepre. Ma l’Inter ha il potenziale per farsi temere da tutti, considerando la forza della rosa.

E’ stato importante, nel corso del mercato, riuscire a trattenere tutti i big, nonostante gli scossoni societari della fine della scorsa stagione con l’avvento di Oaktree e l’addio della famiglia Zhang. Con un mercato non esplosivo, ma mirato, nel quale la compagine nerazzurra è stata sicuramente puntellata. Occhio però al futuro e al ritorno in auge dei grandi club sui giocatori chiave. Per uno di loro, sta per arrivare un’offerta di altissimo profilo.

Inter, suona l’allarme per Barella: ecco chi lo vuole a tutti i costi

In questi anni, Barella è diventato un simbolo, in campo e fuori, per l’Inter. Uno dei giocatori più rappresentativi e capace di essere, in alcuni momenti, uno dei migliori centrocampisti sulla scena europea. Non sorprende che per lui le offerte non manchino.

Intende provarci seriamente il Manchester United, dove De Jong sta deludendo. I ‘Red Devils’ hanno individuato in Barella, secondo ‘Elnacional.cat’, il giocatore ideale per la mediana. Le cifre di cui si parla sono davvero imponenti: 75 milioni di euro per il cartellino, 10 milioni di ingaggio al giocatore. Difficile resistere, sia per il club che per il calciatore stesso. Vedremo come la cosa si svilupperà nei prossimi mesi.