Svelato il piano B di Giuntoli: ecco l’alternativa sconosciuta a Thiago Motta

Il Football Director del club bianconero aveva già pronta l’alternativa in caso di mancato arrivo di Thiago Motta alla Continassa

Forse Giuntoli ci aveva pensato anche prima del clamoroso esonero di Massimiliano Allegri, maturato proprio all’indomani dell’unico trofeo vinto dal tecnico toscano nella sua triennale esperienza di ritorno alla Juve. Forse il dirigente bianconero aveva già mosso le sue pedine per assicurarsi le prestazioni di uno dei tecnici rampanti del panorama europeo. Il 12 giugno del 2024 il club piemontese ha ufficializzato l’arrivo di Thiago Motta, simbolo del nuovo corso juventino targato Giuntoli, ma le voci sul corteggiamento in atto avevano già riempito le pagine dei quotidiani sportivi e non.

La volontà di voltare pagina, quasi di azzerare tutto, partendo da una rivoluzione sulla panchina, si è fatta indifferibile. L’ex Dg del Napoli ha lavorato fianco a financo con l’italo-brasiliano per la costruzione di una nuova Juve: una ‘Vecchia Signora’ più giovane, che può fare a meno anche di qualche senatore – leggi il non essersi piegata alle richieste di rinnovo per Adrien Rabiot – e di chi non era ritenuto necessariamente funzionale al progetto. Tradotto: Federico Chiesa sarebbe potuto partire. Ed è partito.

Attraverso una campagna acquisti sontuosa, conclusa in tutte le sue pedine negli ultimi giorni di mercato, Giuntoli ha messo a disposizione del tecnico una rosa di primissimo livello. Le cui potenzialità forse non sono ancora state, dopo le prime 5 giornate di campionato, totalmente espresse.

Motta non era l’unico: la ‘pazza’ idea di Giuntoli

Sulla scia del lavoro fatto in precedenza, sebbene seguendo altri prìncipi, da Massimiliano Allegri, l’ex giocatore dell’Inter di José Mourinho ha reso la difesa bianconera impenetrabile. Nessun gol subìto nelle prime 5 uscite stagionali, con la sola rete incassata a tempo scaduto dal PSV nella gara di Champions che la Juve aveva già abbondantemente messo in ghiaccio con tre gol rifilati agli olandesi.

Il cammino in campionato non è stato però finora scintillante. La formazione bianconera è reduce da tre pareggi consecutivi – tutte gare curiosamente finite 0-0 – e insegue a distanza minima in classifica il Napoli, a quota 10 e a sua volta attardato di una lunghezza dal sorprendente Torino e dal Milan, che però ha disputato una gara in più.

Inizia ad aleggiare qualche dubbio sull’impronta tattica data dal mister, che ha sì registrato in modo ottimale la fase difensiva, ma che sta mostrando non poche difficoltà nello sviluppo della manovra offensiva.

In questo contesto, hanno destato curiosità le parole rilasciate da Giuntoli nel corso di una recente intervista al ‘Corriere della Sera‘: è emerso che, se fosse saltato l’arrivo di Thiago Motta, il dirigente aveva già preso contatti per l’ingaggio di un allenatore straniero non appartenente al ‘Gotha’ del panorama europeo.

Le indiscrezioni riferiscono l’identità del profilo misterioso: si trattava di Gerhard Struber, attuale tecnico del Colonia, club che gioca nella serie B tedesca, precedentemente brillante condottiero del Salisburgo, club nel quale, da giocatore, aveva fatto la trafila delle Giovanili e di cui aveva ricoperto il ruolo di vice all’inizio del percorso di allenatore, avviato alla giovanissima età di 30 anni.