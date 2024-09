Zirkzee torna da Motta: la Juve l’ha accontentato

Joshua Zirkzee può tornare in Serie A ed in particolare alla Juventus in vista della prossima stagione salutando il Manchester United.

L’attaccante olandese ha salutato il campionato italiano durante la scorsa estate passando ai Red Devils che hanno strappato il giocatore al Bologna.

Durante la scorsa stagione Joshua Zirkzee ha rappresentato uno dei punti fermi della squadra di Thiago Motta che ha compiuto un vero e proprio capolavoro andando a conquistare la qualificazione alla Champions League con uno storico quinto posto. La punta è stata seguita a lungo da diverse squadre italiane, Milan e Juventus in primis che hanno però dovuto desistere di fronte all’inserimento del Manchester United che ha accontentato le richieste economiche del giocatore e del suo entourage.

Juventus, bomba di mercato: i bianconeri pronti a chiudere per Zirkzee

L’intenzione della Juventus è quella di andare a chiudere il colpo Zirkzee già durante l’estate del 2025 con l’attaccante olandese che potrebbe così tornare nel nostro campionato dopo un solo anno di assenza. Per convincere il Manchester United potrebbe essere sacrificato Dusan Vlahovic, che non sembra rientrare nei piani futuri del club.

Uno scambio tra centravanti che potrebbe accontentare le richieste del Manchester United anche se molto dipenderà da chi sarà sulla panchina del club inglese in vista della prossima stagione. L’acquisto di Zirkzee è stato fortemente voluto da ten Hag con l’allenatore olandese che lo ha chiesto alla sua dirigenza per metterlo al centro del progetto. Se dovesse arrivare l’addio dell’ex tecnico dell’Ajax, potrebbero aprirsi le porte alla cessione dell’attaccante classe 2001.

Acquistato dal Bologna per circa 42 milioni di euro, versando qualcosa in più rispetto alla clausola rescissoria per dilazionare maggiormente il pagamento, Zirkzee potrebbe rappresentare anche l’occasione di mettere a referto una plusvalenza per il Manchester United. Lo scambio con Vlahovic potrebbe avvenire andando a valutare i due calciatori circa 60 milioni di euro. Un affare che verrebbe accolta in maniera positiva anche dal punto di vista del bilancio.

Quello che è certo è che la Juventus continua a seguire Joshua Zirkzee, attaccante che viene ritenuto perfetto per il gioco di Thiago Motta. Il prosieguo della stagione dirà molto sul destino dei due centravanti con i bianconeri che dovranno sperare di non vedere Zirkzee prendere per mano lo United durante l’annata in corso per non dover fare i conti con un innalzamento vertiginoso della sua valutazione.