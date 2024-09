Dalla Juve alla Roma: 15 milioni per l’accordo

La Roma e la Juventus nuovamente accomunate per questioni relative al calciomercato in entrata. Ecco cosa può scatenarsi a gennaio.

Partenze relativamente diverse quelle di Roma e Juventus nella stagione in corso. Brillanti e ricchi di soluzioni nuove i bianconeri, nonostante i tre pareggi consecutivi in campionato che avevano fatto disperare i tifosi. Però la vittoria nitida con il Genoa e lo zero spaccato nel computo dei gol subiti finora fa comunque ben sperare.

Se Thiago Motta sorride e può pensare positivamente al futuro, Ivan Juric ha ancora molto da fare. Il tecnico della Roma, chiamato a sorpresa dieci giorni fa per rimpiazzare l’esonerato Daniele De Rossi, deve curare moltissimi difetti della formazione giallorossa, che fa fatica a concretizzare le occasioni da gol e subisce troppe reti su palla inattiva o sui cross laterali, come dimostrato nei finali delle gare contro Genoa e Athletic Bilbao.

Uno dei problemi più grossi per Juric e la Roma in generale è però quello relativo alle fasce. In particolare sul lato destro, dove i giallorossi hanno a disposizione solo due terzini puri come il turco Celik ed il saudita Abdulhamid, nessuno di loro troppo stimato dalle parti di Trigoria. Ecco perché a gennaio potrebbe andare in scena un duello con la Juventus per rinforzare proprio quella corsia.

Juve e Roma sullo stesso obiettivo per la corsia destra

Dunque si prospetta un duello invernale, nella sessione di riparazione, tra Juventus e Roma per ottenere il sì di un esterno destro che sta facendo parlare molto bene di sé, come una delle rivelazioni assolute in questo avvio di stagione. Il profilo in questione è quello di Jackson Tchatchoua.

Ovvero il terzino destro belga, con cittadinanza camerunese, in forza all’Hellas Verona. L’ennesima scoperta vincente del d.s. Sogliano, che lo ha ingaggiato dallo Charleroi e ne ha fatto un punto di forza della squadra di Paolo Zanetti. Un calciatore in grado di fare tutta la fascia senza problemi, diventando incisivo in attacco e solido in difesa.

Tchatchoua viene valutato dal Verona circa 15 milioni di euro e potrebbe diventare la prima scelta per la Roma, ideale nel 3-4-3 che sta impostando Juric per la sua nuova squadra. Il suo eventuale ingaggio a gennaio lo farebbe diventare di fatto un papabile titolare, vista la concorrenza tutt’altro che spietata da quel lato del campo.

Come detto anche la Juve di Thiago Motta è sulle sue tracce e potrebbe replicare l’affare Cabal con il Verona, puntando su due ex talenti scovati dal club veneto per ringiovanire le corsie laterali di difesa.