Ginocchio ko, stagione finita. Ma lo comprano rotto

Il ginocchio va ko, stagione finita per il top player: questo, però, non sembra essere un problema per la squadra interessata

Un infortunio (anzi terribile infortunio) che comunque non cambia affatto i piani della squadra fortemente interessata alle prestazioni del calciatore. Un bel po’ di problemi, invece, li ha l’allenatore del team in cui milita il calciatore visto che non potrà più contare su di lui per questa stagione sportiva. Il suo campionato, infatti, si può definire già concluso.

Il tutto per colpa di un serio problema che gli impedirà di dare una mano ai propri compagni di squadra per il resto della stagione. Infortunio al ginocchio, operazione (perfettamente riuscita) al crociato ed al menisco a cui è stato sottoposto negli ultimi giorni. Il ko, però, non ferma affatto i piani del club che per la prossima stagione ha in mente comunque lui come giusto rinforzo.

Rodri, il ginocchio fa crack: stagione finita, ma Real è alla finestra

Un problema enorme per Pep Guardiola che non potrà contare su Rodri per l’intera stagione. Non per Carlo Ancelotti che, nonostante l’infortunio del campione d’Europa, lo attende con ansia per l’estate del 2025. Non è affatto un mistero che il Real Madrid siano sulle tracce del forte centrocampista. Il loro obiettivo è quello di farlo ritornare a casa (visto che è nativo proprio di Madrid).

Ricordiamo che Rodri si è gravemente infortunato nel corso del match di Premier League del 22 settembre contro l’Arsenal. Il City, tramite una nota, ha confermato che il suo tesserato si è procurato la rottura dei legamenti del ginocchio destro. Dovrà restare fermo per almeno 8-9 mesi. In tutta questa situazione, però, Perez non demorde ed attende la prossima sessione estiva per mettere mano al portafoglio ed acquistare il classe ’96.

Attualmente Rodri ha una valutazione che supera abbondantemente i 100 milioni di euro (per la precisione 130). Fulcro del gioco della squadra di Guardiola. Con questo ko, però, il suo valore rischia per il City di abbassarsi drasticamente: tipo sui 90 milioni di euro. Lo spagnolo, inoltre, ha un contratto con i ‘Citizens’ in scadenza il 30 giugno del 2027.

Di conseguenza il club inglese, in vista di gennaio, non vuole perdere affatto altro tempo e si metterà alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa colmare l’assenza del suo top player. Il nome potrebbe arrivare dalla Serie A: nella lista dei desideri di Guardiola, infatti, ci sarebbe finito Matteo Ricci del Torino. Il regista della Nazionale azzurra ha una valutazione di 40 milioni di euro.