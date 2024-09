Il Milan non ci crede: vengono a prendersi il flop

A tre mesi dall’apertura del mercato invernale, si accendono già le trattative con il Milan vicino ad una cessione.

Con tre vittorie di fila la classifica del Milan è notevolmente cambiata ed ora i rossoneri sperano di dare continuità anche a Firenze per restare attaccati alle prime posizioni.

Il mercato del Milan si è già acceso in vista della sessione invernale di trattative con i rossoneri che dovranno adattare la rosa a quello che è il nuovo modulo di Paulo Fonseca. L’utilizzo delle due punte costringe di fatto il club a tornare in sede di trattative per trovare un nuovo attaccante da regalare al tecnico portoghese che, oltre alla coppia formata da Abraham e Morata, ha il solo Jovic a disposizione. Nel frattempo però giungono buone notizie in uscita con tre club che sono sulle tracce di un esubero della rosa.

Milan, ai saluti un flop: a gennaio sarà addio

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, ci sarebbero tre squadre sulle tracce di Samuel Chukwueze con il nigeriano che in poco più di un anno non è riuscito a convincere a pieno in rossonero finendo nel dimenticatoio anche sotto la gestione di Paulo Fonseca.

Partito con un ottimo precampionato agli ordini del tecnico portoghese, l’esterno offensivo nigeriano si è lentamente perso in questa prima parte di stagione riuscendo a racimolare solamente pochi scampoli di partita complice anche la definitiva esplosione di Christian Pulisic. Lo statunitense è di fatto il vero trascinatore del Milan in queste settimane e Paulo Fonseca non ha intenzione di rinunciarci.

Quando è stato chiamato in campo, Samuel Chukwueze non ha convinto ed il Milan appare pronto a dare l’ok alla sua partenza in vista del mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero Aston Villa, West Ham ed Atletico Madrid. La valutazione che il club meneghino fa del proprio calciatore è di circa 20 milioni di euro, una somma che permetterebbe alla società di reinvestire il denaro sul mercato e regalare al tecnico un altro attaccante che possa inserirsi nelle rotazioni in vista della seconda parte di campionato.

Chukwueze non è l’unico giocatore che potrebbe salutare in vista di gennaio con il Milan che deve fare i conti anche con il futuro di Davide Calabria. Il terzino è in lotta con Emerson Royal per un posto da titolare a destra ma il suo contratto in scadenza nel giugno del 2025 potrebbe portare il club a lasciarlo partire per provare a monetizzare e non perderlo poi a costo zero in vista della prossima estate.