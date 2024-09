Il nuovo portiere del Barcellona arriva dall’Italia. E non è Szczesny

Colpo di scena al Barcellona, scelto il nuovo portiere per sostituire ter Stegen: arriva dall’Italia ma non sarà Szczesny

Il Barcellona si lecca le ferite. Per la prima volta in questa stagione la squadra blaugrana allenata da Hans-Dieter Flick sta attraversando un momento complicato. L’infortunio gravissimo occorso a ter Stegen tiene ancora banco all’interno della società catalana, bisognosa di trovare un rimedio che possa non far rimpiangere troppo l’estremo difensore tedesco. E se a lungo si è parlato negli ultimi giorni di un possibile approdo alla corte di Flick dell’ex Juventus Wojciech Szczesny, il vero grande obiettivo di Deco e della società potrebbe essere un altro portiere, uno dei grandi protagonisti del nostro campionato.

Non che l’approdo di Szczesny in Liga sia al momento in dubbio. Considerando che né Flick, né i vertici societari, si fidano troppo di Iñaki Peña o dei giovanissimi Ander Astrálaga e Aaron Yaakobishvili, il club catalano è costretto in questo momento a intervenire immediatamente sul mercato per mettere una toppa al buco enorme lasciato dal gravissimo infortunio del proprio portiere titolare.

Salvo colpi di scena, l’ex numero uno della Juventus dovrebbe quindi comunque approdare a Barcellona, rimettendosi immediatamente i guantoni a poche settimane di distanza da quel ritiro dal calcio che aveva creato scalpore. Tuttavia, il polacco nella mente dei vertici del Barça è una soluzione di ripiego, e il vero grande obiettivo è in realtà un altro: un portiere molto più giovane ma che ha già dimostrato in Serie A di poter fare la differenza.

Barcellona, occhi puntati su un portiere italiano: può arrivare nei prossimi mesi

Pensare che il Barça possa permettersi di ingaggiare Szczesny e poi affondare il colpo su un altro portiere a gennaio sembra in realtà improbabile. Anzi, la sensazione è che, in caso di arrivo del numero uno della nazionale polacca, il club proverà a resistere almeno fino alla prossima stagione senza ulteriori cambiamenti tra i pali.

Tuttavia, in attesa dell’ufficialità dell’acquisto dell’ex Juventus e Roma, fonti vicine al club fanno sapere che Deco avrebbe già individuato il profilo ideale per sostituire ter Stegen a gennaio, qualora il Barça fosse costretto a giocare fino al prossimo mercato con Iñaki Peña. E il prescelto sarebbe un grande protagonista della nostra Serie A.

Stando a quanto riferito da Elnacional.cat, la principale alternativa a Szczesny risponde infatti al nome di Marco Carnesecchi. L’attuale numero uno dell’Atalanta a soli 24 anni è riuscito a dimostrarsi all’altezza non solo di un campionato complicato come quello italiano, ma anche del palcoscenico europeo, diventando uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Europa League della Dea lo scorso anno.

Anche per questo motivo rappresenterebbe un profilo in grado di garantire al Barcellona un solido presente ma soprattutto un brillante futuro, qualora ter Stegen non dovesse più tornare il portiere straordinario di prima. Resta da capire, comunque, se l’Atalanta sarà disposto a farlo partire. A Barcellona sono infatti convinti che possano bastare circa 15 milioni per strapparlo al club nerazzurro. La sensazione è che dalle parti di Bergamo la pensino però molto diversamente.

Insomma, Flick, Deco e l’intero universo azulgrana cominciano a guardarsi intorno, alla ricerca di una soluzione per quello che si è rivelato un grattacapo non da poco. E anche se è probabile che alla fine possano optare per la soluzione Szczesny, decisamente più vantaggiosa economicamente, la stima nei confronti di Carnesecchi resta un dato di fatto, e magari un indizio su quello che potrebbe essere il prossimo grande obiettivo del Barça in uno dei prossimi mercati estivi.