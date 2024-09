Ottanta milioni: l’accordo sblocca Barella

Davanti ad un’offerta così importante l’Inter non può che dire sì: futuro già scritto per il centrocampista Nicolò Barella.

Problemi alla coscia destra per Nicolò Barella che ha da poco dovuto salutare l’Inter per dedicarsi a tutte le cure mediche del caso, il centrocampista tornerà a disposizione ufficialmente dopo la sosta. Questo problema fisico non risulta essere dunque un impedimento troppo grande per la sua carriera e nemmeno per i top club in giro per l’Europa che sarebbero lieti di presentare ai nerazzurri un’offerta monstre come si dice in tempi moderni.

Per l’Inter, così come per la Nazionale, Barella rappresenta un punto di riferimento ma il calcio attuale ci ha insegnato che nessuno è incedibile. Soprattutto davanti ad un’offerta pari, se non addirittura superiore, ad 80 milioni di euro. Soldi con i quali il numero uno Giuseppe Marotta potrebbe rivoluzionare la squadra.

La sensazione è che molti degli interisti protagonisti in questi ultimi anni siano arrivati alla fine del proprio percorso meneghino e la rivoluzione non è perciò lontana. Con la cessione del centrocampista si avrebbe un tesoretto davvero niente male per sistemare la rosa.

Calciomercato Inter, Barella in una Big: tutti i dettagli

Insomma, al giorno d’oggi rifiutare una proposta del genere sarebbe da pazzi. Stando a quanto si apprende dalla stampa internazionale, ad aver messo nel mirino il leader nerazzurro è stato Pep Guardiola che sarebbe felice di dargli una maglia da titolare per sostituire quello che è il suo punto di riferimento. Anche lui è finito ai box ma in maniera molto più seria e grave rispetto al collega azzurro.

Stagione finita in anticipo per Rodri che ha lasciato così il Manchester City con una pedina in meno a centrocampo. Rottura del crociato per il centrocampista spagnolo che non riuscirà a rivedere il campo prima della prossima estate. Non uno stop banale per Guardiola che ha dunque cominciato a guardarsi attorno con la speranza di trovare eventuali sostituti.

A finanziare il colpo ci penserà in qualche modo la cessione di Julian Alvarez, passato all’Atletico Madrid per 100 milioni di euro. Ma attenzione, perché Barella non è il solo regista italiano apprezzato da Guardiola. Se c’è un altro nome per il quale il tecnico stravede è quello di Samuele Ricci del Torino. A gennaio potrebbe partire l’assalto per uno dei due talenti.