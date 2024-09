“Sopravvalutato, non ci riesce”: chiamata alla Juve, non lo vogliono più

Un clamoroso colpo di scena riguarda il big bianconero: adesso il futuro alla Juventus pare essere già stato scritto, che sorpresa

Un rotondo successo per 3-0 che non lascia spazio a dubbi: quest’anno Thiago Motta può davvero riportare la Juventus a lottare per lo Scudetto, fino alla fine. La miglior difesa d’Europa, l’unica ad avere ancora la porta inviolata: 6 gare disputate in Serie A, 0 gol subiti. Un dato eccezionale che non è un caso.

Il ritorno al gol di Dusan Vlahovic con una doppietta, dopo settimane di digiuno, è un dato che fa sicuramente piacere all’allenatore della Juventus soddisfatto anche dalla rete di Conceicao che ha messo il sigillo finale su una gara mai in discussione. Il campo sta dando ragione alle scelte di mercato portate avanti da Cristiano Giuntoli e supportate dallo stesso Motta. Ed è proprio in sede di mercato che anche a gennaio potrebbe muoversi qualcosa. La Juventus, dopo aver strappato il titolo di regina di mercato durante i mesi estivi, vuole ripetersi pure in inverno.

Occhio alle possibilità che il mercato riserverà, con la difesa che potrebbe accogliere novità di un certo rilievo. Per il 2025, però, attenzione ad un’altra importante novità che riguarderebbe invece uno dei big già presenti nella rosa di Thiago Motta. Il suo futuro sembra essere cambiato drasticamente: la dura critica arriva a definire il mancato approdo in un’altra grande società: ecco cosa succede.

Juve, svolta sull’addio: “È sopravvalutato”

Claudio Anellucci, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani, ha parlato ai microfoni di ‘1 Football Club’ in onda su ‘1 Station Radio’ e lo ha fatto trattando un tema in particolare che riguarda la Juventus. Al di là dei retroscena di mercato che hanno coinvolto in passato il ‘Matador’, adesso l’attenzione è tutta per un bomber ricoperto dalle critiche.

Nonostante la doppietta contro il Genoa permangono i dubbi sull’efficienza di Dusan Vlahovic come attaccante al centro del progetto Juventus. Il serbo è costato 80 milioni ma il suo rendimento in maglia bianconera non ha mai convinto del tutto. A tal proposito Anellucci non le ha mandate a dire, sminuendo in maniera vigorosa l’operato dell’ex Fiorentina: “Se guardiamo negli ultimi anni alle occasioni avute e alle reti realizzate, la media è bassa. Vlahovic per me è sopravvalutato“. Un attacco durissimo che va a coinvolgere, poi, quello che sembrerebbe essere il futuro dell’attaccante classe 2000, in scadenza tra poco meno di due anni con la Juventus.

L’agente si è espresso in maniera scettica sulla possibilità che l’Arsenal possa, in futuro, puntare su di lui: “L’anno scorso avrebbe dovuto segnare 30 gol. Per fare bene deve essere sempre al 100% della condizione e a Vlahovic non riesce così facilmente”. A questo punto l’ipotesi ‘Gunners’ potrebbe raffreddarsi: tutto è nelle mani dello stesso Vlahovic che, a questo punto, deve tornare a segnare con continuità per far ricredere anche gli scettici.