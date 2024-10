Altro che Milan: volo Torino-Manchester prenotato per gennaio

Il Milan rischia la beffa clamorosa sul mercato per via dell’inserimento nella trattativa di un top club della Premier League.

Sta cominciando a fare sul serio il Milan in questa stagione. Dopo i problemi strutturali messi in evidenza nelle prime giornate di campionato, con soli due punti raccolti in tre incontri, la squadra di Paulo Fonseca sta dimostrando tutta la sua forza, confermata dalle tre vittorie di seguito contro Venezia, Inter e Lecce.

Il peggio è dunque alle spalle, ma la formazione meneghina non può dirsi certo già pienamente soddisfatta. Deve recuperare terreno e trovare le soluzioni a lungo termine, anche se il 4-2-4 che Fonseca ha iniziato a schierare da qualche settimana sta dando risposte molto positive. Anche alcuni elementi giunti dal mercato estivo si stanno finalmente scrollando di dosso l’ansia del debutto in Serie A.

Resta però qualche buco di rosa in alcuni reparti, soprattutto a centrocampo. Una zona di campo che risente dell’assenza di Ismael Bennacer, il metronomo algerino che sarebbe dovuto diventare un perno al fianco di Reijnders e Fofana del nuovo Milan. Ma l’infortunio subito al retto femorale lo toglierà di mezzo per tanto, troppo tempo.

Milan verso la beffa: Guardiola lo soffia a Ibrahimovic

Per questo motivo la dirigenza del Milan aveva cominciato a sondare il terreno per un nuovo rinforzo in mediana in vista del mercato di gennaio, quando Bennacer potrebbe tornare ad interessare alcuni club dall’Arabia Saudita.

L’idea era quella di puntare tutto su Samuele Ricci come nuovo colpo in mezzo al campo. Il classe 2001, nuovo perno del Torino e della nazionale azzurra di Spalletti, potrebbe diventare il rinforzo ideale per il Milan, un centrocampista di talento, continuità e rendimento assicurato.

Il problema è che, secondo quanto riporta Fichejes.net, il Milan rischia la beffa da parte di un top club europeo. Il Manchester City avrebbe messo nel mirino Ricci, come rimpiazzo ideale per l’infortunio a lungo termine di Rodri, il regista spagnolo che starà fuori per il resto della stagione.

La squadra di Fonseca dunque è pronta a duellare con quella di Pep Guardiola per il cartellino di Ricci, ma il rischio è che il City e la sua forza economica prevalgano in questo duello di mercato previsto nella sessione di gennaio prossima. Il cartellino del calciatore italiano si aggire intorno ai 25-30 milioni di euro minimo.

Ibrahimovic dunque rischia di essere anticipato, nei suoi piani di mercato, dal suo ex allenatore, con cui non ebbe un grande feeling ai tempi del Barcellona. Tanto da lasciare la Catalogna dopo un solo anno e sbarcare al Milan.