Atteso il doppio annuncio ufficiale: Allegri torna in panchina

Manca solo l’annuncio ufficiale e poi Massimiliano Allegri potrà tornare in panchina: il club ha finalmente deciso.

Continuano ad arrivare importanti novità per quanto riguarda il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, niente Serie A per lui che qualche settimana addietro era finito nell’orbita del Milan. Le cose con Paulo Fonseca non sono iniziate al meglio e i rossoneri avevano immediatamente deciso di guardarsi intorno.

Oggi, tuttavia, l’allarme è rientrato per i meneghini che continueranno ad affidarsi, almeno per il momento, alla guida tecnica portoghese. Questo non significa che per Allegri non ci sarà più speranza, in giro sono diversi gli allenatori sulla graticola e stando a ciò che arriva da diverse fonti, il top club avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio il nome dell’ex Juventus.

Dopo il licenziamento arrivato in seguito alla finale di Coppa Italia vinta, Allegri è ora pronto a prendersi il proprio personale riscatto. Ancora poche ore e potrebbe arrivare una chiamata in grado di cambiare per sempre la sua carriera.

Allegri in panchina, tutto deciso: svelato il suo prossimo club

La speranza è che la carriera di Allegri possa prendere una svolta positiva anche se assumere la guida del club, in un momento certamente complicato, non sarà affatto la cosa più semplice del mondo. Ma all’ex bianconero questo non spaventa e non vede l’ora di diventare il nuovo allenatore del Manchester United. L’ex Ajax Erik Ten Hag ha le ore contate.

Ennesimo brutto scivolone per i Red Devils, ancorati nella parte destra della classifica e non troppo lontani dalla zona retrocessione, che dopo il sonoro 3-0 casalingo rimediato contro il Tottenham sono tornati a fare delle valutazioni. Per la stampa d’oltremanica lo United e Ten Hag sono giunti ad un bivio: l’olandese potrebbe non arrivare alla sosta. Insomma, lo United si è tutelato e ha già valutato le alternative. Questa è davvero l’ultima chiamata per Ten Hag che potrebbe essere presto esonerato in caso di altri capitomboli.

Ma niente allenatore ad interim, almeno così sembra, per la prestigiosa società inglese che insieme all’annuncio dell’eventuale esonero regalerà ai propri tifosi anche il nome del successore. Non solo Allegri per i diavolo rossi che avrebbero in mente anche un’alternativa. Il nome più gettonato, subito dopo l’italiano, è quello dell’ex commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate.