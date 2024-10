Dal Torino all’Inter, l’affare si chiude la prossima estate

L’Inter è pronta a piazzare un nuovo grande colpo in vista dell’estate: occhio al gioiello del Torino, piace ai nerazzurri

La vittoria sull’Udinese ha riportato il sorriso in casa Inter. Il cammino della squadra di Simone Inzaghi ha subito una piccola battuta d’arresto nel derby ma già contro i friulani sono arrivate le risposte tanto attese da Simone Inzaghi. I nerazzurri restano i grandi favoriti per lo Scudetto ma quest’anno, vista la grande concorrenza, non sarà affatto facile.

Napoli e Juventus sono avanti, al momento, seppur per una manciata di punti. Il mercato estivo ha rinforzato molto le rivali e così Marotta che ha lavorato in maniera oculata nei mesi scorsi, sta già tornando a valutare i prossimi colpi per completare la corazzata a disposizione di Simone Inzaghi. A tal proposito in vista di gennaio potrebbe dire addio almeno uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa: la dirigenza di Viale della Liberazione sembra rimanere vigile su Domenico Berardi ma solo una cessione potrebbe sbloccare l’affare.

A fine annata, invece, molto di più potrebbe cambiare nel gruppo nerazzurro. Le voci su un possibile grande addio a centrocampo si fanno sempre più insistenti, con i nomi di Barella, Frattesi e Calhanoglu sempre in primo piano tra le big interessate. Simone Inzaghi, però, ha intenzione di stravolgere un altro reparto: la difesa. Denzel Dumfries, al netto del possibile rinnovo, sembra in partenza direzione Premier League. La questione più spinosa riguarda, però, i centrali: e a tal proposito un grande occasione per l’estate 2025 potrebbe arrivare direttamente da Torino.

Dal Torino all’Inter: colpaccio ‘prenotato’

Una partenza eccezionale quella del Torino di Vanoli che, settimana prossima, se la vedrà proprio contro l’Inter in campionato. Un big match d’alta classifica visto che i granata – ora come ora – hanno racimolato 11 punti: gli stessi dei campioni d’Italia in carica.

Ed uno dei grandi protagonisti tra i granata ben presto potrebbe fare le valigie per viaggiare in direzione Milano. Si parla di Saul Coco, spagnolo ma nato in Guinea e arrivato dal Las Palmas la scorsa estate per 7,5 milioni di euro. Il 25enne centrale difensivo, all’occorrenza schierabile anche davanti alla difesa e nel ruolo di terzino destro, ha conquistato tutti sin dal suo approdo nella Torino granata. Un centrale di grande affidabilità, abile nel gioco aereo e che sembra aver approcciato nel migliore dei modi il calcio di Vanoli.

A questo punto non è affatto da escludere una proposta della dirigenza di Viale della Liberazione al termine della stagione. Un colpo ‘sicuro’, ancora giovane (Coco è un classe ’99) sotto contratto fino al 30 giugno 2028 con la società di Urbano Cairo. Marotta e la dirigenza stanno facendo le dovute valutazioni a riguardo: il gioiello del Torino può rappresentare il primissimo colpo della nuova stagione.