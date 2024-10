È tutto vero: Jonathan David si veste di bianconero, Inter battuta

Jonathan David ha il contratto in scadenza e si trasferirà a parametro zero: Inter battuta, ecco dove giocherà il bomber

Il 2 gennaio 2025 riapre ufficialmente il mercato, con la sua sessione invernale. Il cosiddetto “mercato di riparazione”, lì dove le dirigenze si attivano per colmare lacune emerse nella prima parte di stagione. A gennaio, quindi, si tenta di rimediare agli errori commessi in estate in sede di campagna acquisti ma anche durante l’anno dalla squadra che, magari, non sta rispettando le attese.

Il mese di gennaio, però, è anche utilizzato dai dirigenti per pianificare il futuro. A partire dal suddetto periodo, infatti, è possibile far firmare un pre contratto ai calciatori che si svincolano a partire dal 1 luglio 2025. Di fatto i cosiddetti acquisti a parametro zero che diventano spesso salvifici per i dirigenti che non gravano i bilanci con spese di cartellino ma, al contempo, riescono a rinforzare le squadre.

Tra i più ambiti, in vista dell’anno prossimo, c’è sicuramente Jonathan David. Il bomber del Lille sta confermando nelle ultime stagioni la sua vena realizzativa ma anche la caratura di bomber da big. In questa annata sembra addirittura immarcabile: ben cinque reti in sei gare di Ligue 1, due gol ed altrettanti assist in cinque presenze in Champions League.

Jonathan David a parametro zero: che colpo

La Serie A sembra nel destino dell’attaccante canadese. Già nella scorsa stagione ma anche nel corso dell’ultima estate, ci aveva pensato il Napoli. Come sostituto di Osimhen sembrava l’ideale, peraltro anche la squadra di provenienza è la medesima. poi l’arrivo di Conte in panchina ha cambiato le strategie di mercato, con l’arrivo di Romelu Lukaku, il pallino del tecnico.

Su David, però, anche altre formazioni hanno mostrato interesse. In estate anche Roma e Milan hanno sondato il terreno, salvo poi dirottare le loro attenzioni – rispettivamente – su Dovbyk e Morata mentre, la Juve, alla ricerca di un vice Vlahovic, non ha poi affondato il colpo, al pari dell’Inter.

Simone Inzaghi avrebbe voluto un’altra alernativa offensiva ma i desiderata del tecnico si sono scontrati anche e soprattutto sulla valutazione data al calciatore dal Lille. Stavolta, però, cambia tutto: da gennaio, infatti, potrà firmare in autonomia con qualsiasi club avendo il contratto il scadenza nel prossimo giugno e nessuna intenzione di volerlo rinnovare.

L’Inter, però, potrebbe essere clamorosamente beffata. Sul calciatore, infatti, è piombata la Juventus, con Giuntoli che conosce benissimo il calciatore ed è pronto ad anticipare la concorrenza per dare a Motta un vice Vlahovic all’altezza ma anche il Newcastle che di certo non bada a spese in tema di calciomercato. Sarà, quindi, una battaglia sul filo dei milioni di euro per lo stipendio.