La stella della Lazio nel mirino di Fonseca: Milan pronto al regalo

Paulo Fonseca ha chiesto alla dirigenza del Milan un regalo a centrocampo: nel mirino è finito il giocatore della Lazio.

Sono bastate due vittorie per rilanciare completamente le ambizioni del Milan in campionato. Prima il trionfo nel derby grazie alla rete nel finale di Gabbia, poi il netto successo sul Lecce (3-0) hanno riportato i rossoneri in zona Champions e a soli due punti dalla vetta attualmente occupata dal Napoli di Conte.

E pensare che solo dieci giorni fa l’ambiente milanista era in forte stato di agitazione dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Il ko interno rimediato dal Liverpool nella prima gara di Champions League aveva fatto traballare parecchio la panchina di Paulo Fonseca, pesantemente criticato nel post-gara su Sky Sport da Capello e Boban.

Il tecnico portoghese è riuscito a rimettere in carreggiata la sua squadra e ora può guardare con molta più fiducia alle prossime sfide. Non solo: stando agli ultimi rumors, infatti, sembra che la società voglia anche provare ad accontentare le richieste dell’ex allenatore della Roma e migliorare la rosa con l’arrivo di un centrocampista di spessore (a gennaio o in estate).

Lo vuole Fonseca! Milan all’assalto, si può fare

In particolare Fonseca pare abbia già fornito l’identikit del giocatore che sarebbe perfetto per il suo gioco. Si tratta di Matteo Guendouzi, 25 anni, francese, oggi uno degli elementi più importanti della Lazio di Baroni. Lo scorso anno con Sarri e poi con Tudor l’ex Marsiglia ha collezionato 46 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 3 reti.

In questa stagione sono sei finora le sue presenze in Serie A: nell’ultimo match vinto dai biancocelesti in casa del Torino è arrivata anche la firma di Guendouzi, che ha aperto le danze dopo otto minuti con un bel piazzato che non ha lasciato scampo a Paleari. Già durante lo scorso calciomercato estivo il Diavolo aveva manifestato un certo interesse per il 25enne, anche se poi la trattativa non è decollata.

I rossoneri sarebbero però intenzionati a riprendere il discorso già a gennaio o al massimo a giugno 2025. La Lazio aveva speso 13 milioni più 5 di bonus nell’estate 2023 per assicurarsi il centrocampista francese: ora il club del presidente Claudio Lotito ne chiede almeno 30-35 per lasciarlo partire. Il Milan è avvisato: i biancocelesti non faranno sconti.