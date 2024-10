Tifosi stufi: esonero e Allegri in panchina

La pausa è finita per Massimiliano Allegri che dopo l’esonero dalla Juventus può tornare in panchina: lo vuole un top club.

Dopo 10 anni di Juventus una nuova sfida è pronta a bussare alle porte di Massimiliano Allegri, allenatore attualmente svincolato e alla ricerca di un’avventura in grado di stimolarlo. Era il 2014 quando il tecnico livornese ha detto sì alla Vecchia Signora e da quel momento il club bianconero si è un po’ trasformato nella sua zona di confort.

Con una media punti di 2,27, dal 2014 al 2019 Allegri si è messo in mostra come l’allenatore italiano migliore in assoluto. Poi, al termine dei primi cinque anni, il tecnico e la società, ai tempi ai vertici c’era Andrea Agnelli, hanno optato per la separazione.

Separazione che è però durata molto poco visto che nel 2021 la Juve ha deciso di richiamare il proprio tecnico. Purtroppo per i tifosi, la seconda parentesi non si è però rivelata ricca di successi come quella precedente. Ora, tuttavia, la Juve sembra essere il passato per Max Allegri che appare pronto a cimentarsi in un’avventura tutta nuova. Chissà come si comporterebbe su una panchina del genere.

Allegri torna in panchina: allenerà una Big

La curiosità di vedere Allegri in altre vesti è tanta e stando a ciò che emerge per l’ex bianconero potrebbe arrivare presto una chiamata. Niente Serie A, questa volta, per lui che appare ad un passo dal ricevere una chiamata dal Manchester United. Ennesimo brutto scivolone per i Red Devils e panchina che continua a traballare fortemente per Erik Ten Hag.

Il tecnico dei miracoli con l’Ajax non è riuscito a convincere e dopo due anni il club può ora optare per la separazione. Esonero che per una buona parte dei tifosi del Manchester arriva anche con un po’ di ritardo visto che gli elementi per l’addio c’erano già tutti. A costare caro all’olandese, questa volta, può pensaci l’ultima brutta sconfitta in campionato.

Pesantissimo 0-3 subito all’Old Trafford per gli uomini di Ten Hag contro il Tottenham che sembrano non avere proprio più alcuno stimolo. La dirigenza è pronta a prendere decisioni forti e a puntare sull’italiano che già non vede l’ora di tornare in panchina. A 57 anni il tecnico livornese può dunque concedersi la sua prima esperienza all’estero, farlo in Inghilterra è quasi un sogno che si avvera.