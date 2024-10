Clamoroso Balotelli: trattativa avviata con un club di Serie C

Sembrava la fine della sua carriera e invece Mario Balotelli è pronto a tornare: Super Mario è atteso in Serie C.

Lo aveva detto che aveva ancora qualcosa da dare al mondo del calcio ed è stato di parola, Mario Balotelli è pronto a riallacciarsi gli scarpini. Nuova opportunità di mettersi in mostra per il trentaquattrenne ex bomber della Nazionale che a quanto pare ha trovato un nuovo club intenzionato a dargli fiducia.

Il classe 1990 nato a Palermo è stato uno dei talenti più precoci del calcio italiano e i risultati sono arrivati sin dai primi anni di carriera. Purtroppo, però, per i tifosi e per il calcio in generale, quella di Balotelli è stata una carriera fatta di pochi alti e diversi bassi. Soprattutto dal punto di vista mentale e caratteriale, le qualità tecniche per fare bene c’erano tutte ma purtroppo non sono state spesso supportate.

L’ultima esperienza in campo di Super Mario risale alla scorsa stagione quando era nel giro dei turchi dell’Adana. Quest’anno, da luglio scorso, si ritrova senza club ma ora l’attesa di tornare a calcare il rettangolo di gioco sembra finalmente finita: la sua avventura riparte dalla Serie C.

Balotelli torna in campo: ecco dove giocherà

Sicuramente un bel downgrade per uno del suo calibro e con le sue ambizioni ma a questo punto è già una fortuna essere riusciti a trovare una squadra. Balotelli sarà presto un nuovo giocatore dell’Intercity di Alicante, club spagnolo che milita nella Primera Federacion Group 2, praticamente l’equivalente della Serie C italiana.

Certamente un colpo d’eccezione per la società con sede a Valencia fondata esattamente meno di 10 anni fa, era il 2017 quando l’Intercity di Alicante veniva alla luce e oggi può far firmare il suo contratto più importante. Ora, tuttavia, bisognerà vedere se Balotelli riuscirà a trovare gli giusti stimoli per essere incisivo anche a questo punto della propria carriera.

I numeri sono certamente dalla sua: quasi 495 partite tra i professionisti condite da 210 goal e 43 assist per quello che uno degli attaccanti italiani più prolifici in assoluto. Conoscendo Balotelli, questo potrebbe non essere un punto d’arrivo ma piuttosto un punto dal quale ripartire così da poter ambire anche a lidi più importante e, perché no, magari anche alla Nazionale. Tornare ad indossare la maglia azzurra resta il suo più grande sogno.