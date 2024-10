Dai nerazzurri al Barcellona: pioggia di euro in arrivo

Addio alla Serie A in vista per il trascinatore nerazzurro, pronto a vestire la maglia del Barcellona già a gennaio.

Antenne dritte da parte del Barcellona che continua a monitorare il campionato italiano con la speranza di poter consegnare a mister Hansi Flick nuovi giocatori di qualità per la sua rosa. L’impatto del tecnico tedesco è stato importante, i risultati conseguiti sono buoni ma c’è un problema: il club ha troppi infortunati.

Proprio come il Manchester City del celebre ex Pep Guardiola, anche il Barça ha perso i suoi uomini migliori a centrocampo e sta cercando rinforzi in vista della prossima finestra di calciomercato. Le trattative riapriranno con l’arrivo di gennaio, al quale non manca ormai molto, e le big d’Europa dovranno farsi trovare pronte per quella data.

Se il City pare stia seguendo da vicino Samuele Ricci, regista del Torino e della Nazionale, i rivali del Barcellona hanno messo gli occhi addosso ad un altro gioiello che milita in Serie A. Per i nerazzurri è stato un punto di riferimento nelle ultime stagioni e già a gennaio potrebbe fare il grande salto: il Barça lo aspetta a braccia spalancate.

Calciomercato Serie A, il Barcellona fa sul serio: vuole il centrocampista nerazzurro

Il grande rebus in casa blaugrana si chiama Frenkie De Jong, l’olandese è in ripresa da un brutto infortunio alla caviglia. Tuttavia, ora che è tornato a disposizione l’ex Ajax potrebbe essere mandato in campo giusto per la vetrina, dalla Spagna sono infatti sicuri che il club proverà a valutare eventuali acquirenti nei suoi confronti durante il mercato invernale. Con i soldi ricavati si punterà su Ederson.

Ex centrocampista della Salernitana passato all’Atalanta nel 2022 in cambio di circa 23 milioni di euro, oggi ne vale almeno il doppio. Certamente una cifra importante da spendere per il Barcellona che attualmente non sta attraversando il suo momento più florido. Per questo si sta pensando di vendere l’olandese che porterebbe ai catalani un gruzzolo certamente degno di nota.

Si parla di De Jong in vendita per qualcosa come 80 milioni di euro, cifra apparentemente improponibile anche per i club più facoltosi. Ma attenzione, però, perché potrebbe essere proprio il City di Guardiola a fare un pensierino nei confronti del ventisettenne di Arkel. Guardiola è un suo ammiratore e averlo come sostituto di Rodri, che starà fuori per tutta la stagione, lo farebbe di certo contento.