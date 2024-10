Inter e Milan nel mirino della Procura Figc: ecco cosa rischiano i club

Inter e Milan finiscono nel mirino della giustizia sportiva: la Procura FIGC sta indagando sui club, ecco i rischi per le due società

Momento piuttosto importante e delicato per Inter e Milan, non soltanto per quanto sta accadendo sul terreno di gioco. I due club milanesi provano a farsi largo in campionato, con la classifica che li vede attualmente in lieve ritardo rispetto a Napoli e Juventus, e in Europa, con gli impegni di Champions League, ma l’attenzione si è spostata, necessariamente, sulle vicende riguardanti le rispettive tifoserie.

La settimana si è aperta con 19 arresti da parte della Squadra Mobile di Milano. Il tutto è legato alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei gruppi ultras, per quello che è stato definito come uno stato di sudditanza imposto ai club. Sono numerosi i reati contestati, in una indagine che appare soltanto a livello iniziale. Si parla di associazione a delinquere con l’aggravante mafiosa, estorsione e altri profili penalmente rilevanti.

L’ordinanza firmata dal GIP di Milano ha riguardato principalmente gli ultras dell’Inter, ma sotto osservazione ci sono anche movimenti analoghi nella curva del Milan. E naturalmente, vuole vederci chiaro non solamente la giustizia ordinaria, ma anche quella sportiva, che ha iniziato a muoversi in tal senso.

Inter e Milan, il caso ultras tiene banco: le prossime mosse della Procura Federale

Da parte del Procuratore Federale Giuseppe Chinè, sono stati chiesti gli atti dell’inchiesta alla Procura di Milano. Un atto dovuto, come sappiamo, volto ad appurare la situazione e a capire se possono esserci profili di indagine rilevanti a carattere sportivo.

Per il momento, è bene sottolineare come, innanzitutto a livello penale, Inter e Milan in quanto società non risultino indagate, ma siano attualmente parte lesa nella vicenda. E’ stato chiarito come non risulti al momento una connivenza tra i club e gli ultras, relativamente alle situazioni di pressioni esercitate nei confronti della società emerse dalle intercettazioni telefoniche. Ma potrebbero comunque esserci sviluppi delicati all’orizzonte.

Se Inter e Milan, in particolare, non dimostrassero di aver reciso determinati legami con le frange estreme della tifoseria organizzata, potrebbero finire sotto amministrazione giudiziaria. Dal punto di vista sportivo, gli scenari potrebbero condurre a una forte multa o alla disputa di una o più giornate a porte chiuse nei turni casalinghi.