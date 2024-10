Ultimatum, Allegri resta in attesa: una settimana per la firma

Massimiliano Allegri resta in attesa che si liberi la prestigiosa panchina: ultimatum al tecnico, firma tra una settimana

La situazione si sta facendo sempre più critica per il tecnico dopo l’ennesimo flop casalingo e Massimiliano Allegri è ora in pole position per prendere il suo posto in caso di esonero.

L’inizio di stagione del Manchester United è stato davvero disastroso, tanto in campionato quanto in Europa e le cose stanno continuando a peggiorare. Dopo il brutto pareggio in Europa League contro il modesto Twente, i Red Devils non sono riusciti a rialzare la testa e nell’ultimo turno di Premier League sono capitolati tra le mura amiche contro il Tottenham che gli ha inflitto un 3-0 pesantissimo che non ammette repliche.

La sconfitta contro gli Spurs, seppur pesante, non ha condannato del tutto Erik ten Hag che resta però sulla graticola ed il rischio esonero si sta facendo sempre più concreto. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, la dirigenza dello United è furiosa con l’allenatore olandese al quale sarebbe stato dato un ultimatum: o le cose cambiano in maniera immediata già dalla prossima partita o sarà esonero.

Il Manchester United si sta guardando intorno e sta già valutando i possibili sostituti in caso di esonero dell’ex allenatore dell’Ajax e secondo il sito spagnolo in pole per la panchina ci sarebbe Allegri che è pronto a prendere il suo posto.

Manchester United, ultimatum a Ten Hag: Allegri pronto a sostituirlo

Il Manchester United è chiamato ad un riscatto obbligatorio dopo il brutto ko rimediato contro il Tottenham e la dirigenza dei Red Devils si aspetta una vittoria già a partire da giovedì in Europa League quando ci sarà la sfida del Dragao contro il Porto. In campionato, invece, lo United è atteso da un altro match per nulla facile sul campo dell’Aston Villa, ma Ten Hag è obbligato a conquistare i tre punti se vorrà salvare la panchina.

In caso di nuovi flop contro questi due avversari, i Red Devils sono pronti a prendere provvedimenti e Ten Hag avrebbe già ricevuto l’ultimatum da parte della dirigenza che non ammette ulteriori fallimenti. Dopo la batosta con gli Spurs, sono iniziati a circolare nuovamente rumors sui possibili sostituti del tecnico olandese ed il candidato più forte per la panchina è Massimiliano Allegri.

Reduce da tre anni per niente esaltanti alla guida della Juventus, il tecnico toscano cerca il riscatto e potrebbe trovarlo in terra inglese alla guida di un club prestigioso come il Manchester United. Il profilo di Allegri è molto apprezzato dalla dirigenza dei Red Devils, complice il suo ricco palmarés, e già settimana prossima potrebbe essere quella buona per vedere il livornese a Manchester qualora Ten Hag dovesse confermare il trend negativo delle ultime settimane.