Un altro Cristiano Ronaldo alla Juventus: la folle pazzia di Giuntoli

Cristiano Giuntoli riflette sull’opportunità di un grande colpo per la Juventus, un possibile affare alla Cristiano Ronaldo: le ultime

Dopo diverse stagioni in cui è rimasta lontana dalla lotta per lo scudetto, la Juventus vuole un nuovo ciclo di vittorie e per farlo ha deciso di cambiare radicalmente impostazione rispetto al passato. E’ sotto gli occhi di tutti la rivoluzione messa in atto dai bianconeri nel corso dell’estate, dal punto di vista tecnico e gestionale, con Cristiano Giuntoli a tirare le fila.

Juventus che ha cambiato volto e che cerca di vincere attraverso un nuovo modello, in campo con il gioco dettato da Thiago Motta e al di fuori con investimenti sicuramente corposi ma mirati e maggiormente attenti al bilancio. Un percorso che non sarà facile come detto dallo stesso Giuntoli, del quale abbiamo intravisto dunque soltanto una fase iniziale, per avviarsi su una strada maggiormente virtuosa.

Si inizia comunque a notare la qualità desiderata dal club tramite le prestazioni di questo avvio di stagione, che nonostante qualche fisiologico assestamento risultano incoraggianti. E del resto, dal mercato sono arrivati talenti importanti, che potranno dare sicuramente una grossa mano al club per inseguire le proprie ambizioni. Ma come detto, si è solo all’inizio e dunque si deve ragionare su una Juventus che cerchi di essere sempre più competitiva e con una rosa sempre di maggior valore.

L’attenzione alle spese è fondamentale, ma per una Juventus che ambisca a puntare al tetto del campionato e a grandi risultati in Europa, servirà qualche top player di caratura assoluta. In questo senso, Giuntoli starebbe riflettendo su un colpo alla Cristiano Ronaldo, l’acquisto di un fuoriclasse indiscusso che possa contribuire a futuri successi.

La Juventus irrompe su Nico Williams: i bianconeri ci provano

Uno dei fenomeni del momento è senza dubbio Nico Williams, classe 2002 dell’Athletic Bilbao che in estate è stato grande protagonista della vittoria all’Europeo della Spagna. E naturalmente finito nel mirino di grandissimi club.

In estate ci ha provato il Barcellona, ma il giocatore ha scelto di rimanere a Bilbao. Nel frattempo, anche diversi club di Premier League si sono informati. Ma secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, la Juventus intende sbaragliare la concorrenza la prossima estate. Una operazione che economicamente, se la società riuscisse a ottenere grandi risultati quest’anno, sarebbe anche sostenibile, con la clausola rescissoria da 58 milioni di euro e la possibilità di investire pesantemente sull’ingaggio.