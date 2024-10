Allegri al posto di Inzaghi: esonero lampo dopo la bufera

Massimiliano Allegri al posto di Simone Inzaghi, esonero lampo dopo la bufera: gli ultimi aggiornamenti

Massimiliano Allegri continua ad essere uno degli allenatori svincolati di lusso alla ricerca di una nuova squadra da allenare e di un nuovo progetto da sposare. Anche se questo periodo da “disoccupato” (ovviamente sempre di lusso) potrebbe terminare da un momento all’altro. Ed il motivo è fin troppo intuibile: aumentano, sempre di più, le voci di una sua possibile candidatura in panchina.

Tanto da superare il suo collega, attualmente all’Inter, Simone Inzaghi in cima alle preferenze. Per il manager livornese, infatti, si sta per concretizzare sempre di più la sua prima avventura su una panchina estera. La volontà del club interessato, infatti, è quella di dare il benservito al proprio allenatore dopo l’ennesima sconfitta rimediata in campionato. La stessa che ha fatto andare su tutte le furie non solo la società, ma l’intera tifoseria che chiede a gran voce un cambio alla guida. Ed anche immediato.

Allegri, avviati colloqui con lo United? Ten hag sempre più a rischio

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media britannici pare che il Manchester United ne abbia davvero abbastanza di Erik ten Hag, Soprattutto dopo l’ultima ed umiliante sconfitta subita in casa, dai ‘Red Devils’, ai danni del Tottenham che ha letteralmente passeggiato sul terreno di gioco dell’Old Trafford vincendo per ben 0-3. Una vera e propria umiliazione per i supporters inglesi che chiedono “la testa” del tecnico olandese.

La dirigenza dello United, a quanto pare, sarebbe molto interessato ad avviare i primi colloqui con l’ex tecnico della Juventus. Di conferme ufficiali, però, nemmeno l’ombra anche se il profilo dell’allenatore svincolato piace moltissimo al club che punta ad un cambio di marcia. Un’altra buona notizia è che Allegri non è vincolato da nessun tipo di contratto. L’accordo con la Juventus, quello che avrebbe dovuto tenerlo per un altro anno, è stato risolto in maniera consensuale nel primi giorni di giugno.

Anche se, allo stesso tempo, la dirigenza sta valutando anche altri profili su chi affidare la propria panchina. Tra i nomi spuntano quelli di altri due allenatori a “spasso” come Gareth Southgate (dimessosi dopo da ct dell’Inghilterra dopo l’ennesima finale europea persa) e Thomas Tuchel (esonerato dal Bayern Monaco dopo non aver vinto nulla la passata stagione).

Il tecnico olandese, intanto, prepara la prossima sfida di Europa League nell’insidiosa trasferta portoghese contro il Porto. Per il momento non si parla di un suo possibile esonero, ma le cose potrebbero cambiare se dovesse arrivare un altro risultato negativo. Intanto Allegri è pronto ed aspetta…