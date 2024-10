Dall’Inter alla Juventus, si svincola e firma il 1 gennaio

Nuova avventura per il giocatore pronto a liberarsi gratis dal suo attuale club di appartenenza: a gennaio la firma.

Ottobre rischia di essere un mese assolutamente determinante per quanto riguarda le sorti della Serie A, gli appassionati di calcio hanno già segnato sul calendario quella che è la data più importante del mese: non prendete impegni per il giorno 27 perché Inter e Juventus si sfideranno a San Siro e se ne vedranno delle belle.

In attesa di capire come arriveranno i club alla prossima sosta, che andrà in scena a partire da lunedì prossimo, la sensazione è che nerazzurri e bianconeri sono i due candidati principali alla vittoria dello scudetto. Club che non sembrano però volersi sfidare solo a suon di giocate ma anche in chiave calciomercato.

La trattativa sembra alla portata ma si decide tutto nelle prossime settimane: il suo contratto è in scadenza e il rinnovo non appare oggi come una possibilità. La volontà del giocatore, piuttosto, in questo momento è quella di cambiare aria, per lui è giunto il momento di concedersi una nuova stimolante avventura con addosso la maglia a righe verticali.

Calciomercato Serie A, si trasferisce gratis: tutti i dettagli

Nessuno scambio tra Inter e Juventus ma duello a distanza visto che entrambe, rivelano fonti spagnole, hanno messo nel mirino lo stesso giocatore. Cercasi rinforzi nella linea mediana del campo per il Biscione e per la Vecchia Signora che hanno da poco rispolverato un obiettivo del passato: il nome è quello di Thomas Partey, in forza all’Arsenal e sempre più vicino all’addio.

Il ghanese classe 1993 è un profilo internazionale che si è messo in mostra con l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, certamente non un giocatore che porta goal ma essenziale per dare equilibrio alla squadra. Specialmente per club votati all’attacco come Inter e Juventus. Entrambe sono oggi sulle tracce del giocatore che con ottime probabilità a gennaio sarà libero di firmare con la sua nuova squadra.

Dopo quattro anni a bordo dei Gunners, fu pagato 50 milioni di euro, può ora andare via gratis. La Serie A lo aspetta da tempo e nelle prossime settimane potrà finalmente accoglierlo. L’ostacolo più grande, come spesso succede, è anche in questo caso l’ingaggio. Il trentenne percepisce circa 7 milioni netti all’anno e questo rappresenta uno sforzo certamente significativo per le due compagini del Nord.