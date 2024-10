Infortunio Bremer, è subito Sergio Ramos-Juve: tifosi in delirio

Il centrale brasiliano finisce ko e Giuntoli può valutare la firma immediata di Sergio Ramos: ipotesi pazzesca, ecco cosa succede

Sono ore di grande ansia in casa bianconera per le condizioni di Gleison Bremer che, da qui ai prossimi mesi, sarà costretto a un lungo stop. L’infortunio al ginocchio del centrale brasiliano lancia l’allarme, la Juventus a questo punto starebbe già valutando le possibilità che il mercato degli svincolati potrebbe dare.

Il difensore bianconero, sottoposto agli esami strumentali al J-Medical è in attesa del responso: ad ogni modo, a Thiago Motta servirà un centrale di grande affidamento ed esperienza, che possa rimpiazzare degnamente l’ex Toro sia in campionato che in Champions League. Ed è da qui che parte l’ipotesi Sergio Ramos, rimasto svincolato lo scorso luglio dopo l’ultimo anno giocato con la maglia del Siviglia. Il nazionale spagnolo, a 38 anni, può vivere quindi la sua ultima grande avventura di una carriera fino a questo momento straordinaria.

Il successo in casa del Lipsia, con uno spettacolare 2-3, è quindi già finito alle spalle: tutte le attenzioni sono sul mercato, la possibilità di portare a Torino uno dei difensori più forti e decisivi della storia del calcio recente. Ramos potrebbe finire per ripercorrere un tragitto assai simile compiuto da Cristiano Ronaldo qualche anno fa: un’ipotesi destinata già nei prossimi giorni a prendere corpo, con Giuntoli in cabina di regia – d’altronde – tutto è possibile.

Sergio Ramos alla Juve: la strategia di Giuntoli

Si è parlato a lungo di Arabia Saudita, della possibilità per l’ex capitano del Real Madrid di concludere con un ricco contratto la sua splendida carriera. Ed invece la sfida bianconera, in uno dei campionati più difficili e competitivi come la Serie A, può essere l’incentivo maggiore per convincere Ramos a firmare.

Nella passata stagione con il Siviglia, club che giovanissimo lo ha formato calcisticamente parlando, Ramos ha collezionato 37 presenze tra campionato e coppe, con 7 gol ed 1 assist vincente. Una tenuta fisica che, nonostante lo scetticismo generale vista l’età dello spagnolo, ha stupito in molti. E adesso potrebbe ritrovarsi con addosso la maglia della Juventus. Si attende l’ufficialità del lungo stop per Bremer: se si trattasse di rottura del crociato anteriore, il difensore verdeoro tornerebbe verosimilmente intorno ad aprile: diverso – e più lieve – se si trattasse solo del menisco.

Ad ogni modo l’opzione Ramos resta sul tavolo, pronta ad essere studiata in maniera certosina da Giuntoli che vuole tornare a far gioire i tifosi con un colpo da capogiro. Bremer fino a questo momento era stato praticamente sempre impiegato da Thiago Motta, con 8 presenze tra Serie A e Champions League. Una tegola che, tuttavia, può portare ad uno dei colpi più importanti degli ultimi anni. La Juventus è pronta a sondare il terreno per Sergio Ramos, desideroso di ritornare ad essere protagonista in Champions League.