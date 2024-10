Inzaghi fugge dall’Inter: firma subito col nuovo club

Preoccupazione in casa Inter per quello che riguarda il futuro di Simone Inzaghi finito nel mirino di una big europea.

Una grande squadra europea è pronta a fare sul serio per Simone Inzaghi con l’allenatore dell’Inter che sarebbe diventato il primo obiettivo di una big.

Il successo sulla Stella Rossa ha messo un mattone importante verso la qualificazione al prossimo turno di Champions League per l’Inter che ora spera di riuscire a raggiungere il passaggio del turno conquistando un posto tra le prime otto. La volontà dell’Inter ora è quella di chiudere la prima parte di campionato con un successo prima della sosta per le nazionali cercando di tenere il passo del Napoli primo in classifica e non perdere contatto con le prime posizioni. Il tutto però con Simone Inzaghi che sarebbe finito nel mirino di una big europea, pronta a dare l’assalto al tecnico sin da subito.

Inter, ansia Inzaghi: una grande squadra europea lo vuole subito

Stando a quanto affermato dal Daily Star, Simone Inzaghi sarebbe finito nel mirino del Manchester United, ormai stanco dei pessimi risultati ottenuti da ten Hag alla guida dei Red Devils. La volontà del club inglese è quella di provare a strappare l’allenatore all’Inter sin da subito, un’opzione che in casa nerazzurra però non vogliono nemmeno prendere in considerazione.

Gli ottimi risultati conseguiti alla guida dell’Inter hanno portato il Manchester United a mettere Simone Inzaghi in cima alla lista delle proprie preferenze per la panchina. Il futuro di ten Hag appare segnato anche se il tecnico olandese ha salvato il proprio posto nonostante il pesante ko casalingo contro il Tottenham per 0-3.

La sensazione è che la dirigenza del Manchester United voglia attendere la sosta per le partite delle nazionali prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del proprio tecnico, dando così almeno due settimane di tempo all’eventuale nuovo allenatore per ambientarsi. Nel mirino del club inglese ci sarebbe anche Southgate, ormai libero dopo l’addio alla nazionale inglese ma Simone Inzaghi resta in pole.

Non è da escludere che il Manchester United possa optare per una soluzione ponte fino al termine della stagione, provando a dare ancora fiducia a ten Hag a meno di una vera e propria catastrofe, per poi ripartire la prossima estate con un nuovo progetto. In quel caso verrebbe dato l’assalto decisivo a Simone Inzaghi con il tecnico piacentino che potrebbe così salutare la Serie A per la sua prima esperienza all’estero.