Juve-Inter è già finita: il bomber ha scelto il nuovo club

Non saranno né Inter né Juve le destinazioni del grande attaccante: le indiscrezioni rivelano che il giocatore ha già scelto il nuovo club.

Negli ultimi anni Juventus e Inter si sono sfidate spesso anche sul mercato. Basti pensare al sorpasso bianconero per Gleison Bremer, finito a Torino dopo essere andato molto vicino al trasferimento in nerazzurro, ma anche allo sgarbo interista con Cuadrado (che ha accettato la corte dell’Inter dopo la fine del suo contratto con la Juve), senza dimenticare negli anni meno recenti i passaggi di Conte prima e Marotta poi dalla Continassa alla Pinetina.

In più, nello scorso calciomercato estivo si è parlato parecchio di un possibile approdo di Federico Chiesa in nerazzurro, anche se poi l’ex numero 7 bianconero ha scelto il Liverpool. I tifosi di entrambe le squadre sanno molto bene che le rispettive dirigenze hanno ancora oggi obiettivi di mercato comuni: uno di questi è certamente Jonathan David, bomber del Lille richiesto praticamente da tutte le big europee.

In questa stagione sono già 7 le reti messe a segno dall’attaccante canadese in 11 presenze con i ‘Mastini’: finora in 194 presenze con il Lille (dal 2020 a oggi) il 24enne ha realizzato la bellezza di 91 gol. Un bottino che fa gola a Juventus e Inter ma anche ad altri squadroni: in prima fila per l’ex Gent c’è anche il Barcellona, che ha problemi dal punto di vista finanziario e deve necessariamente andare a caccia di buoni affari.

Juve-Inter, è finita: il club è vicino all’accordo!

David è l’ideale, dato che nel 2025 il calciatore andrà in scadenza di contratto con il Lille. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, i blaugrana starebbero monitorando attentamente l’attaccante canadese a prescindere da quale sarà il futuro di Robert Lewandowski, che ha un’intesa con il club del presidente Laporta fino al 2026.

Anche se alla fine Lewandowski rimanesse in Catalogna il club potrebbe comunque andare all’assalto di David. Il talento 24enne andrebbe quindi a prendere definitivamente il posto di un (fin qui) deludente Vitor Roque, ceduto in prestito al Betis lo scorso agosto.

Nello scorso turno di campionato in Ligue 1 Jonathan David è stato ancora una volta decisivo: il bomber ha firmato una tripletta nel 3-0 con cui il Lille ha espugnato il campo del Le Havre. La sua prolificità in zona gol sarebbe una manna dal cielo per Inter e Juventus, ma la concorrenza – specialmente quella del Barça – è molto agguerrita.