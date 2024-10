Balotelli in Serie C: ecco l’offerta che fa saltare tutto

Mario Balotelli, arriva l’offerta che fa saltare il banco: ecco dove l’attaccante 34enne potrebbe giocare in questa stagione

Mario Balotelli è ancora svincolato, senza alcun contratto. Il classe ’90, uno degli attaccanti italiani più forti tecnicamente ancora in attività, è alla ricerca di una nuova esperienza per questa stagione. Nel frattempo si allena in solitaria per farsi trovare eventualmente pronto in caso di chiamata.

Diverse le offerte ed i sondaggi che ha ricevuto negli ultimi mesi: il bomber nato a Palermo le sta vagliando ma, al contempo, ha mostrato la sua preferenza per il calcio italiano. Ciò nonostante, non disdegnerebbe, nel caso anche un’esperienza all’estero, a patto che si tratti di un progetto e di un campionato che lo soddisfino.

Nell’ultima stagione, d’altronde, ha mostrato ancora una volta il suo potenziale: nella Super Lig turca ben sette reti in 16 presenze con la maglia dell’Adana Demirspor. Centravanti possente e dotato di grande tecnica olter che di un tiro forte e preciso e di una mira eccezionale sui caldi di punizione, in Serie A ha all’attivo 52 reti e 18 assist in 141 presenze, 41 i gol in 76 presenze in Ligue 1, per una media superiore ad una rete ogni due gare.

Balotelli, ecco dove potrebbe giocare: retroscena clamoroso

Ma quale potrebbe essere l’offerta giusta per Mario Balotelli? L’attaccante sembrava destinato alla Serie C spagnola, con un accordo quasi definito con l’Intercity, società della città di Alicante fondata nel 2017 e militante proprio nella terza serie spagnola.

Eppure per Balotelli poterbbero davvero aprirsi le porte del calcio italiano. Lo stesso attaccante dell’Italia ha ammesso come in caso di una chiamata del Palermo difficilmente potrebbe dire di no. “Il Palermo è nel mio cuore” ha ammesso il centravanti che evidentemente non dimentica il luogo in cui è nato.

Se i rosanero, però, militano in Serie B, una chance per il classe ’90 potrebbe arrivare dalla Serie A. Il calciatore, infatti, è stato offerto al Genoa, il club che nelle settimane scorse ha perso per un lungo periodo Ruslan Malinovskyi. Ebbene, al momento però sembra che il Grifone abbia nel mirino un altro tipo di calciatore per sostituire l’ucraino.

Vedremo se nelle prossime settimane si concretizzerà qualche opzione per l’attaccante che nel frattempo, come detto, si allena in solitaria con grande scrupolo per farsi trovare pronto. ha perfino utilizzato la crioterapia, come documentato lui stesso sui social.