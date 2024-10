Cacciato insieme a De Rossi, addio shock a gennaio

Non solo De Rossi, anche un altro pilastro della Roma è vicino ad essere mandato via: addio shock già a gennaio

Le ultime settimane sono state tra le più turbolente vissute della Roma in questi ultimi anni. L’esonero di De Rossi, arrivato come un fulmine a ciel sereno, ha scatenato il pandemonio tra i tifosi che hanno iniziato a contestare fortemente contro la società.

Nonostante l’avvio non fosse stato dei migliori, la piazza giallorossa aveva ancora fortemente fiducia in De Rossi, indicato come l’uomo adatto per ribaltare la situazione. Di questo avviso, però, non è stata la società che dopo averlo esonerato, in un comunicato pubblicato qualche giorno dopo ha fatto sapere come la scelta sia stata fatta per provare a salvare la stagione e a vincere qualche titolo.

Una spiegazione che non ha convinto per niente i tifosi giallorossi che hanno continuato a protestare veemente contro la società tanto allo stadio quanto a Trigoria. Proteste che hanno portato poi alle dimissioni dell’ad Lina Souloukou, indicata come la principale colpevole dell’esonero di De Rossi, ma i dirigenti non sono stati gli unici ad essere presi di mira dalla piazza.

Anche alcuni giocatori sono finiti nel vortice delle proteste ed uno dei più attaccati è stato il capitano Lorenzo Pellegrini, duramente contestato a Trigoria. Il centrocampista è stato accusato di essere stato uno dei fautori della rivolta nello spogliatoio per cacciare De Rossi ed il clima a Roma per lui si è fatto pesante, tanto che ora potrebbe anche lasciare i giallorossi a gennaio.

Roma, non solo De Rossi: anche Pellegrini può andare via

Uno dei giocatori più contestati dai tifosi della Roma per l’esonero di De Rossi è stato Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista e capitano dei giallorossi è stato duramente contestato tanto allo stadio quanto a Trigoria dove ebbe un durissimo confronto con i tifosi e si vocifera ora di una possibile cessione per calmare le acque. A parlare di un possibile addio di Pellegrini è stato l’opinionista Enrico Camelio che a Radio Radio ha consigliato al giocatore di lasciare Roma e la Roma per il bene suo e della squadra.

L’opinionista ha fatto sapere che non esclude una cessione di Pellegrini già nella prossima sessione di mercato, soprattutto qualora dovessero continuare le proteste nei suoi confronti: “Per il suo bene e quello della Roma, Lorenzo Pellegrini è meglio che vada via dalla Roma. Non mi sento di escludere che possa andare via a gennaio”.

Alla viglia del match di Europa League contro l’Elfsborg, tuttavia, Pellegrini ci ha voluto mettere la faccia, andando ad affermare come con l’esonero di De Rossi lui non c’entri proprio nulla e di non comprendere i fischi dei tifosi nei suoi confronti. Il centrocampista ha poi sottolineato quanto la fascia di capitano sia una bella responsabilità e quanto sia un onore indossarla per lui, facendo capire come non abbia affatto intenzione di scappare da Roma nonostante le forti proteste nei suoi confronti.