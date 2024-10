Juventus cannibale: erede Vlahovic con la clausola

La Juventus pensa già al futuro e all’eventuale sostituto di Vlahovic: investimento pesante con la clausola rescissoria

Alle recenti polemiche, è arrivata una risposta netta. Dopo le critiche delle ultime settimane, Dusan Vlahovic è tornato a segnare e lo ha fatto alla grande, mettendo la firma su due vittorie pesantissime della Juventus.

Prima la doppietta realizzata sabato scorso contro il Genoa, con un gol su rigore e un altro infilando un gran diagonale da posizione angolatissima. Poi, le altre due reti ancora più belle contro il Lipsia, a trascinare i suoi sulla strada di una rimonta che a un certo punto pareva disperata. Il sinistro di prima sotto porta su cross di Cambiaso, poi il gran tiro a giro sotto l’incrocio dei pali dopo aver propiziato una ripartenza andando in pressing sui difensori avversari.

Quattro reti in pochi giorni, a ribadire il suo talento nonostante gli attacchi e a sancire forse in maniera definitiva il nuovo corso per la Juventus. Con un Vlahovic così, tutto è possibile per i bianconeri, che vogliono pensare in grande con i risultati e con la mentalità, in campionato e in Europa. E forse, dopo una serata come quella di Lipsia, è arrivato il giusto boost di consapevolezza per gli uomini di Thiago Motta.

Tuttavia, nonostante questo, il futuro di Vlahovic a Torino è ancora in discussione. A breve si entrerà in settimane cruciali da questo punto di vista, con un rinnovo ancora tutto da scrivere. Se non dovesse esserci intesa sulle cifre del suo contratto, che il club vorrebbe rivedere al ribasso rispetto ai 10 milioni attuali (e ai 12 che dovrebbe pagargli il prossimo anno), l’addio sarà inevitabile. Ma la Juventus ha già l’erede.

Juventus, per il dopo Vlahovic colpaccio da 100 milioni di euro: tutto su Gyokeres

Il nome pronto a scaldarsi da questo punto di vista è quello di Viktor Gyokeres. Lo svedese sta scalando le classifiche di rendimento e vuole essere protagonista anche quest’anno, dopo aver segnato a ripetizione gol pesantissimi nella scorsa stagione con lo Sporting.

Impressionante lo score, nel 2023/2024, di 43 gol in 50 presenze per lui. Al momento, in questo avvio di stagione, siamo a 11 reti in 10 gare. Il classe 1998 sembra arrivato a piena maturazione e pronto per un grande club. Secondo ‘Tribal Football’, Thiago Motta lo avrebbe già indicato come suo favorito, in caso di partenza di Vlahovic. E una cessione remunerativa del serbo, unita agli introiti del Mondiale per Club, permetterebbe di approcciare senza troppi patemi la clausola da 100 milioni di euro.