Osimhen alla Juventus: arriva il primo sì

Colpo da scudetto per la Juventus che ha un grande obiettivo di calciomercato: il sogno si chiama Victor Osimhen.

Che ne sarà del futuro di Victor Osimhen? In questo momento l’attaccante di proprietà del Napoli si sta godendo l’avventura in Turchia, più precisamente al Galatasaray, ma gli esperti continuano a chiedersi cosa deciderà di fare quando il prestito scadrà in maniera definitiva. Vederlo tornare in Serie A, con addosso la maglia della Juventus, è certamente una possibilità.

Si tratta dell’ultima spiaggia per i tifosi del Napoli, che sarebbero ben lieti di evitare un trasferimento come quello di Gonzalo Higuain, ma non per la dirigenza bianconera che pare si sia messa in testa di fare sul serio. Il suo passaggio alla Juve non è infatti da escludere, anzi, in questi giorni sono stati fatti persino dei passi in avanti.

La Vecchia Signora sta trovando la propria identità anche grazie a Thiago Motta e alla Continassa il bomber partenopeo troverebbe un ambiente unito e compatto nel quale poter crescere ancora. Insomma, quando all’apertura del calciomercato estivo manca praticamente una stagione intera, ad oggi il passaggio di Osimhen alla Juventus sembra fattibile.

Calciomercato Juventus, all in su Osimhen: i dettagli

Soprattutto dopo che il Napoli ha deciso di aprire ad un suo possibile trasferimento in bianconero, ad aver fatto luce sulla vicenda è stato il portale Tribal Football. Stando a ciò che è emerso nelle ultime ore, in estate gli azzurri faranno di tutto pur di incassare denaro utile per continuare a costruire una rosa di livello, anche vendere il loro punto di riferimento dello scudetto ai rivali di sempre.

C’è però un problema, la vecchia richiesta dei partenopei era di circa 120 milioni di euro. Richiesta che oggi si è abbassata e ora il prezzo di Osimhen è di 75 milioni, questo è ciò che recita il contratto del nigeriano. Peccato, però, che la clausola non sia valida per i club di Serie A e questo potrebbe rappresentare un grande impedimento per il club di Motta.

Un altro problema sarebbe trovare una sistemazione per Dusan Vlahovic, il centravanti è tornato a segnare con una certa regolarità e questo potrebbe spingere le big in giro per il continente a puntare su di lui. Qualora dovesse concretizzarsi la cessione illustre, la Juve potrebbe utilizzare il denaro incassato dall’addio di Vlahovic per dare definitivamente l’assalto a Osimhen. Sarebbe un colpo a dir poco d’eccezione.