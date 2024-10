Trenta milioni possono bastare: addio Inter

Trenta milioni e addio Inter, questa l’ultima indiscrezione di mercato su uno dei top player a disposizione di Simone Inzaghi

Si avvicina la pausa per le nazionali di ottobre e con essa anche una ripresa delle indiscrezioni di mercato che, di solito, riempiono l’attualità calcistica in assenza di campionati e coppe europee.

Mercato che tiene sempre banco in casa Inter. Non dovrebbero esserci movimenti in entrata per i nerazzurri a Gennaio. Nei giorni scorsi si è scritto di un interessamento dell’Inter per l’attaccante Jonathan David, al suo ultimo anno di contratto con il Lille e, quindi, potenziale parametro zero a fine stagione. Il canadese, per età, caratteristiche tecniche e situazione contrattuale rappresenterebbe il rinforzo perfetto per l’attacco nerazzurro con Arnautovic in scadenza e destinato all’addio.

Su David è forte la concorrenza di altri top club come Juventus, Newcastle e Barcellona. Quest’ultimo guarda con interesse proprio in casa nerazzurra per un possibile rinforzo già inseguito in passato proprio prima dell’approdo all’Inter.

Inter, il Barcellona punta un nerazzurro

Stando al portale Fichajes.net, il Barcellona considera Benjamin Pavard una delle priorità per rinforzare la difesa. Un obiettivo ambizioso ma davvero difficile da raggiungere per i blaugrana. Innanzitutto per la valutazione del difensore nerazzurro che non sarà inferiore ai 30 milioni, cifra difficilmente sostenibile dal Barça alle prese con gli arcinoti problemi di bilancio che impediscono una piena operatività sul mercato e sui tesseramenti, vincolati a uscite obbligate.

Pavard, inoltre, è una delle prime scelte di Inzaghi per la difesa, reparto dove sono in scadenza di contratto a fine stagione sia Acerbi che De Vrij. Verosimilmente solo per uno dei centrali ci sarà il rinnovo e pertanto è davvero difficile che l’Inter possa privarsi di un altro difensore. Anzi, con l’addio di uno tra Acerbi e De Vrij, l’Inter potrebbe intervenire con un investimento importante per la difesa. A riguardo, il principale indiziato è Jaka Bijol dell’Udinese.

La pista Barcellona-Pavard resta comunque da monitorare. Nonostante le difficoltà finanziarie, il club iberico riesce lo stesso a piazzare colpi importanti come quello di Dani Olmo, prelevato in estate dal Lipsia dopo il ritorno di Gundogan al City. Pavard che è stato seguito dal Barcellona anche in passato. Nell’estate 2023, prima del passaggio all’Inter scaturito dalla volontà del giocatore di lasciare il Bayern, Pavard era tra gli obiettivi dei blaugrana che poi hanno optato per l’acquisto in prestito di Joao Cancelo dal Manchester City.