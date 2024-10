Addio Juventus: 25 milioni a gennaio

Niente da fare per la Juventus che dovrà salutare il giocatore nella prossima sessione di mercato: va in un altro club per 25 milioni

Manca ancora qualche mese all’apertura ufficiale della finestra invernale di mercato, ma molti club si stanno già adoperando in funzione della stessa per cercare di anticipare la concorrenza e mettere subito a segno colpi pesanti senza aspettare l’estate.

Una finestra invernale dove ci si aspetta qualche movimento da parte della Juventus soprattutto in difesa visto il grave infortunio accorso a Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e starà fuori per tutto il resto della stagione, cosa che potrebbe costringere i bianconeri a tornare sul mercato.

Il condizionale è d’obbligo poiché non è sicuro che la Juve intervenga sul mercato e Thiago Motta potrebbe anche optare per una soluzione interna, adattando qualche giocatore. Riguardo il reparto offensivo, invece, il discorso è diverso poiché serve per forza di cose un attaccante che possa far riposare Vlahovic e Milik sta avendo continuamente problemi fisici che ne impediscono il rientro in gruppo.

Nel mirino della Juventus c’è sempre quel Jonathan David che a Lille sta facendo fuoco e fiamme, ma l’attaccante dei francesi sembra lontano e pare destinato alla Premier League già nella prossima sessione di mercato.

Juventus, si complica David: l’attaccante canadese verso la Premier League

Gli occhi di Cristiano Giuntoli si sono posati su Jonathan David fin da quando il direttore sportivo lavorava per il Napoli e non lo hanno mai perso di vista. Tuttavia, vedere il giocatore canadese in Serie A è molto complicato e secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra è molto probabile un suo trasferimento in Inghilterra dove c’è una folta concorrenza.

Secondo quanto riportato da Teamtalk.com, su David è forte l’interesse di Liverpool, Newcastle ed Arsenal, ultimo club inglese ad iscriversi alla corsa e pronto a sbaragliare tutti. Il noto sito inglese fa sapere come il Lille potrebbe accettare un’offerta da 25 milioni di euro qualora dovesse arrivare nella prossima sessione invernale ed i tre club inglesi stanno fiutando l’affare.

La concorrenza inglese preoccupa non poco la Juventus che, di norma, preferisce non partecipare ad aste e spendere più del dovuto per un singolo giocatore. Per questo motivo, David è molto più vicino alla Premier League di quanto si pensi e c’è la sensazione che il suo futuro sia in Inghilterra. Se ciò accadrà già a gennaio o in estate è tutto da vedere, ma per la Serie A l’attaccante canadese è destinato a restare un sogno.