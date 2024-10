Fuga dall’Inter, se ne va dopo due anni: Inzaghi perde il suo pupillo

Aria di addii in casa Inter, con mister Inzaghi si è ritrovato ma ha bisogno di giocare di più: la cessione si avvicina.

Il derby perso sembra aver rappresentato solo un incidente di percorso per l’Inter che da quel momento è riuscita a collezionare due vittorie non affatto scontate. La prima è arrivata in campionato, contro l’Udinese, mentre la seconda è giunta in Champions League contro la Stella Rossa. Sorrisi a metà, però, per mister Simone Inzaghi che comincia ad avvertire alcuni timori.

Non tanto per il campo ma in fase di calciomercato visto che dall’estero sembrano pronti a far partire l’assalto nei confronti di quello che negli ultimi anni è diventato per lui un elemento di assoluta importanza. Se dovesse arrivare l’offerta ufficiale, trattenerlo si farebbe davvero difficile.

Altro rebus da risolvere per il club nerazzurro che vorrebbe evitare una specie di caso simile a quello che ha visto andare via Milan Skriniar. La dirigenza dell’Inter vuole trattenere solo giocatori contenti ed è per questo che non avrà paura di andare incontro a qualche cessione illustre.

Calciomercato Inter, addio a giugno: ritroverà il suo ex allenatore

Tutti sono importanti ma nessuno è insostituibile, o quasi, per l’Inter che potrebbe presto separarsi dall’ex Bayern Monaco Benjamin Pavard. Difensore, può giocare sia da terzino che da centrale in mezzo alla difesa, come braccetto nel 3-5-2 del tecnico piacentino è perfetto, particolarmente attenzionato dal Barcellona. Lì ritroverebbe il suo ex tecnico, i due si sono conosciuti in terra bavarese.

Per le fonti spagnole ad aver chiamato il difensore francese sarebbe stato direttamente Hansi Flick, entrambi hanno fatto parte del Bayern e sarebbero felici di ritrovarsi anche in blaugrana. La cosa certa è che Pavard ha bisogno di giocare, soprattutto se nelle sue ambizioni c’è ancora la voglia di far parte della nazionale francese. Didier Deschamps, in vista degli incontri di Nations League, non lo ha chiamato proprio perché secondo lui non gioca abbastanza con l’Inter.

Questo è uno dei motivi per i quali l’esperto difensore potrebbe pensare di fuggire verso una nuova avventura. Se l’interesse del Barça si farà concreto, allora i meneghini dovranno lasciarlo andare. L’Inter è disposto a cedere il cartellino del francese ma a non meno di 30 milioni di euro, che poi sono i soldi spesi per acquistarlo dai tedeschi nell’estate del 2023. A giugno può fare nuovamente le valigie.